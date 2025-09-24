A la recherche de Conway

Point de départ : Rush, au sud du QG des Marginaux (Plateforme)

Pré-requis : Terminer la mission principale « Coup de bélier »

Après avoir accepté la mission auprès de Rush, partez en direction de l’est en suivant votre boussole pour rejoindre le dernier emplacement connu de Conway, près de l’Epave du Nostalgia, dans la Plaine de la Famine. Aucun signe de Conway, mais gare au groupe de Sadiques dans les parages dont il faudra vous défaire pour ensuite mettre la main sur un enregistrement ECHO de Conway dans une caisse à proximité.

Dès lors, rejoignez le prochain site de pillage situé au nord-est de votre position et prenez un autre enregistrement de Conway près d’une chaise et d’un télescope pour connaître votre prochaine destination : un site de crash dans la région du Collet d’Héliosséide. Vous pouvez d’ailleurs vous y rendre rapidement en utilisant le voyage-éclair vers la Planque à proximité, sinon, profitez-en pour la capturer.

En arrivant sur place, commencez par interagir avec l’interphone pour parler avec Teuf-Teuf, un Déconnecté qui attend toujours la livraison de son repas, et qui vous laissera entrer à condition de lui ramener. Pour cela, allez donc jeter un coup d’œil vers la côte sud-ouest de la région et ramassez les 10 boîtes à repas et autres boissons dans la zone d’objectif.

Retournez ensuite à l’interphone, et entrez pour déposer la commande à l’endroit indiqué dans le camp des Déconnectés. Hélas, les sustenter ne les empêchera pas de devenir hostile à votre égard, et c’est seulement après vous en être débarrassé que vous retrouvez Conway enfermée dans une cage un peu plus loin.

Parlez-lui, mais une grue viendra interrompre votre discussion pour emporter la cage en vue de sacrifier Conway dans le néant. Suivez la cage et éliminez les Déconnectés pour les en empêcher. Puis, cherchez les commandes de la grue pour faire apparaître d’autres ennemis menés par Ed l’Erecteur.

Après le combat, montez sur la grue et activez l’interrupteur. Mais cela ne suffira pas, Conway vous suggérant alors d’alimenter le moteur tribord à quelques mètres de là (tandis que d’autres ennemis sont apparus).

Puis ce sera au tour d’un Barbaque Brutal de débarquer, éliminez-le et passez par la porte par laquelle il est entré, là où d’autres ennemis vous attendent avant d’aller vous occuper du moteur bâbord. Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à lancer la téléportation en vous rendant à l’endroit indiqué par votre boussole, un endroit en hauteur accessible grâce aux points d’accroche et à votre grappin.

Une fois en haut, activez l’interrupteur et rejoignez Conway en passant par la passerelle pour la libérer en tirant sur le maillon qui retient la cage. C’en est trop pour Teuf-Teuf, le chef du camp, qui se décide à sortir de sa cachette, tandis que les Marginaux arrivent en renfort pour vous prêter main forte. Ce qui devrait grandement vous faciliter la tâche cela dit en passant.

Enfin, terminez simplement la mission en vous rapprochant des Marginaux, ce qui lancera automatiquement une autre mission secondaire intitulée « Charge parfaite ».

Récompense : XP + Argent + Eridium + Mitraillette rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.