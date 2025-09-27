Restaurer le moteur à impulsion

Point de départ : Rhodes, à l’Horizon Dégradé

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Face au néant »

Dans un premier temps, montez sur le porteur juste derrière Rhodes, et poussez le moteur à implosion en frappant dessus pour le faire tomber en contrebas.

Retrouvez ensuite les Marginaux à l’usine de l’Ordre, devant la Porte du Limon, au nord du Collet d’Héliosséide. Dès votre arrivée, aidez vos alliés à combattre les ennemis et faites le point avec Rhodes.

Piratez alors le dispositif sur le mur derrière lui pour ouvrir la porte, ce qui lance un compte à rebours de 60 secondes durant lequel vous devez repousser les assauts ennemis et protéger le moteur à implosion. Entrez dans l’aire de chargement et escortez le convoi en tuant tous les ennemis. Une fois la zone nettoyée, déverrouillez l’ascenseur en actionnant l’interrupteur juste en face de la porte, et continuez d’escorter le moteur en arrivant à l’étage supérieur.

C’est ensuite en solo que vous devez rejoindre le réservoir de l’usine, suivez donc votre boussole (et si nécessaire, servez-vous de l’ECHO-localisation) pour arriver à bon port. De là, repérez de loin la valve qui vous permettra de vider l’eau dans le réservoir, non sans faire apparaître quelques ennemis supplémentaires.

Actionnez ensuite un interrupteur de l’autre côté du réservoir pour ouvrir le passage au convoi et attendez qu’il aille se positionner sur la plateforme centrale pour interagir avec l’interrupteur à proximité, ce qui fera apparaître quelques drones à abattre.

De là, dirigez-vous vers l’ouest pour entrer dans la zone de maintenance du réacteur. Traversez la zone en tuant tous les ennemis jusqu’à atteindre une salle teintée d’une lumière rouge, où se trouve déjà Rhodes. Ici, piratez l’ordinateur pour élever le réacteur et recevoir votre nouvel objectif.

Car il s’agit désormais de trouver les pièces du réacteur dispersées dans la zone que vous venez de traverser, et que vous pouvez facilement repérer grâce à l’ECHO-localisation. Ainsi, un condensateur à ordonite se trouve contre un chariot transportant des tonneaux, un autre se trouvant justement à l’opposé sur une caisse, tandis que le dernier se cache dans une salle en hauteur.

Installez alors les 3 pièces aux endroits indiqués dans le générateur et retournez auprès de Rhodes pour abaisser le réacteur en activant l’interrupteur. Retournez au niveau de la plateforme centrale à l’extérieur, débarrassez-vous des ennemis, et cette fois, faites descendre le convoi. D’autres ennemis vous attendent en bas, mais poursuivez votre escorte jusqu’au bout.

Lorsque le convoi s’arrête, appuyez sur le bouton vert à l’arrière pour décharger le moteur. Montez les escaliers un peu plus loin devant vous pour rejoindre la salle de contrôle en surplomb à gauche, et actionnez l’interrupteur pour activer le réacteur.

S’ensuit alors une séquence de défense qui vous met face à de nombreux ennemis, après quoi vous pouvez éjecter le moteur à implosion en appuyant sur le bouton indiqué. Mauvaise surprise… Le moteur disparaît au fond du réacteur et vous n’avez pas d’autre choix que de le suivre en sautant dans l’ouverture pour atterrir dans une grotte vous menant tout droit vers un gros Chairnier nommé Mâche-Boue.

Boss : Mâche-Boue

Pour vaincre ce boss, restez en mouvement et visez principalement la tête pour lui infliger un maximum de dégâts, d’autant plus qu’il affiche une barre de vie assez conséquente. Et restez d’autant plus vigilant lorsqu’il se met à creuser le sol pour en ressortir ailleurs, si vous voulez éviter de prendre un coup au corps-à corps.

Après le combat, examinez le moteur à implosion et quittez les lieux en vous servant du point d’accroche un peu plus loin pour tomber nez à nez avec Rhodes et conclure cette mission secondaire.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Bouclier rare ou très rare + Couleur de l’ECHO-4

