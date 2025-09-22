Aider C.H.A.D

Point de départ : C.H.A.D, un drone attaché au pied d’un cadavre pendu sur la côte sud-ouest de la région

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Submergence »

Détachez le drone éclaireur en frappant ou en tirant dessus, ramassez-le et longez la côte en direction du sud-est jusqu’à l’endroit indiqué sur votre carte pour l’aider à accomplir sa mission de repérage. Le tout à pied bien sûr afin d’éviter de le perdre en route. Enfin, terminez la mission en le déposant sur un tas de poissons, à côté d’une barque échouée sur la plage.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.