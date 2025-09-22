Dans la lumière – Assassin’s Creed Shadows
Florian
Vous voilà parvenu au bout de votre aventure dans Assassin’s Creed Shadows. La quête Dans la lumière fait office de conclusion narrative pour enclencher les événements de l’extension Traque sur Awaji et la recherche d’une personne importante pour Naoe.
Retrouvez Tomiko devant le Repaire et choisissez le personnage à incarner pour cette ultime quête. Vous devrez simplement parler à deux de vos amis au Repaire avant de poursuivre, mais il serait de bon ton de parler à tout le monde pour faire le point sur votre aventure et ne pas louper quelques dialogues. Suite à cela, retrouvez Tomiko au sud-est du bâtiment principal et parlez-lui pour déclencher l’ultime cinématique du jeu.
Félicitations, vous avez terminé l’histoire principale d’Assassin’s Creed Shadows ! Vous pouvez désormais retourner dans le monde ouvert et vous attaquer aux derniers collectibles, missions secondaires ou cibles annexes qu’ils vous manqueraient pour décrocher le 100% avant de poursuivre avec l’extension Traque sur Awaji qui permet de continuer la quête de Naoe et Yasuke. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.
Date de sortie : 20/03/2025