Retrouvez Tomiko devant le Repaire et choisissez le personnage à incarner pour cette ultime quête. Vous devrez simplement parler à deux de vos amis au Repaire avant de poursuivre, mais il serait de bon ton de parler à tout le monde pour faire le point sur votre aventure et ne pas louper quelques dialogues. Suite à cela, retrouvez Tomiko au sud-est du bâtiment principal et parlez-lui pour déclencher l’ultime cinématique du jeu.

Félicitations, vous avez terminé l’histoire principale d’Assassin’s Creed Shadows ! Vous pouvez désormais retourner dans le monde ouvert et vous attaquer aux derniers collectibles, missions secondaires ou cibles annexes qu’ils vous manqueraient pour décrocher le 100% avant de poursuivre avec l’extension Traque sur Awaji qui permet de continuer la quête de Naoe et Yasuke. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.