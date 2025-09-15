Gagner le triathlon

Point de départ : Orts, sur la côte est de la Plaine de la Famine

Parlez à Orts pour accepter son défi et rejoignez la ligne de départ pour enclencher un compte à rebours de 3 min 45. Ni plus, ni moins, alors top départ ! Plongez dans l’eau et commencez par nager en franchissant chaque point de contrôle. Puis de retour sur la terre ferme, foncez à bord de votre Digirunner et continuez de suivre le parcours balisé par les fumigènes.

Vers la fin du parcours, descendez de votre bolide pour récupérer le « machin » à l’endroit indiqué, puis courez pour revenir au point de départ, et lancez-le au centre de la cible pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent

