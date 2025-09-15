Coupe Finway – Borderlands 4
C’est en vous baladant sur la côte est de la Plaine de la Famine que vous aurez l’occasion de relever le défi d’Orts, une mission secondaire de Borderlands 4 qui réveillera sans doute le sportif qui sommeille en vous à l’heure de devoir remporter un triathlon. Rien que ça !
Gagner le triathlon
Point de départ : Orts, sur la côte est de la Plaine de la Famine
Parlez à Orts pour accepter son défi et rejoignez la ligne de départ pour enclencher un compte à rebours de 3 min 45. Ni plus, ni moins, alors top départ ! Plongez dans l’eau et commencez par nager en franchissant chaque point de contrôle. Puis de retour sur la terre ferme, foncez à bord de votre Digirunner et continuez de suivre le parcours balisé par les fumigènes.
Vers la fin du parcours, descendez de votre bolide pour récupérer le « machin » à l’endroit indiqué, puis courez pour revenir au point de départ, et lancez-le au centre de la cible pour terminer cette mission.
- Récompense : XP + Argent
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025