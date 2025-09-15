Comment battre le boss Abgal ? (L’Ordre des Géants) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment battre le boss Abgal ? (L’Ordre des Géants)

Contrairement aux géants qu’il est possible de combattre frontalement au corps à corps (même si ce n’est pas vraiment conseillé !), Abgal ne doit jamais l’être, sous peine de voir Indy subir de gros dégâts. A la place, forcez-le à vous courir constamment après à travers l’arène. Quand vous en aurez l’opportunité, prenez un des tridents ou une des lances présent(e)s dans le Colisée, retournez-vous et visez le torse du boss. Le but avec cette technique est de réussir à le toucher 3 fois, de façon à pouvoir ensuite lui retirer les points faibles de son armure avec le fouet.

Attention cependant, si le faire une première fois est simple, ce sera moins le cas après, la créature se montrant capable d’esquiver nos offensives. Assurez-vous donc de faire preuve d’un excellent sens du timing ou d’enchainer les essais jusqu’à ce que vous fassiez mouche. Vous pouvez aussi essayer de l’inciter à vous attaquer au corps à corps, en prenant soin d’éviter ses assauts au dernier moment mais il s’agit d’une manœuvre très risquée. De plus, notez qu’après lui avoir enlevé une première partie de son armure, Abgal aura également l’idée de vous lancer un gros bloc de pierre de temps à autre. Ces projectiles sont assez faciles à esquiver mais soyez tout de même un minimum prudents quand vous vous retrouverez dans cette situation.

Lorsque le boss aura perdu tous les morceaux de son armure, procédez de manière similaire pour lui infliger des dégâts au niveau du torse, jusqu’à ce qu’il pose un genou à terre. A ce moment-là, foncez-lui dessus afin de lui retirer son casque. Cette action déclenchera une cinématique mettant fin au combat et vous pourrez profiter tranquillement du dénouement du périple narré dans ce DLC.

