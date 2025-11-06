Terminer une mission joker

Retournez au bar de Moxxi en vous téléportant directement là-bas, et parlez à Lilith pour obtenir la mission joker « Addition à régler ». Autrement dit, il s’agit de rejouer la mission principale dans une difficulté accrue. En effet, les ennemis infligeront plus de dégâts et seront plus résistants, certains d’entre eux étant même capables de régénérer leur santé ou de profiter de certains attributs aléatoires. Il ne vous reste donc plus qu’à terminer cette mission pour débloquer le mode Chasseur ultime, ce qui mettra également un point final aux missions principales de Borderlands 4.

A noter que le mode Chasseur ultime s’étale sur 5 niveaux pour toujours plus de difficulté mais aussi de meilleures récompenses en contrepartie. Pour cela, nul besoin de recommencer l’histoire principale, puisqu’il suffira de terminer des défis de Chasseur ultime dont la liste figure dans votre journal.

Récompense : Aucune

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.