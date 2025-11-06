Tuer Splashzone (encore une fois !)

Rendez-vous au sud de la Côte Efflanquée, près de la Caverne de Baïne, pour y trouver un distributeur de Moxxi. Interagissez avec ce dernier pour acheter un Big Encore en vue d’affronter à nouveau Splashzone, le boss de la mission principale « Campagne de recrutement ». Planez alors vers la plateforme à l’ouest pour vous mesurer à lui, et tuez-le encore une fois pour terminer la mission. Tandis que Lilith semble avoir une mission joker à vous confier pour faire de vous un Chasseur ultime.

Récompense : Aucune

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.