Chasseur ultime : Big Encore – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Après les offres de Maurice, c’est au tour de Moxxi de vous faire part de son petit business qui vous donne alors la possibilité d’affronter à nouveau quelques-uns des boss rencontrés dans les missions principales de Borderlands 4.
Tuer Splashzone (encore une fois !)
Rendez-vous au sud de la Côte Efflanquée, près de la Caverne de Baïne, pour y trouver un distributeur de Moxxi. Interagissez avec ce dernier pour acheter un Big Encore en vue d’affronter à nouveau Splashzone, le boss de la mission principale « Campagne de recrutement ». Planez alors vers la plateforme à l’ouest pour vous mesurer à lui, et tuez-le encore une fois pour terminer la mission. Tandis que Lilith semble avoir une mission joker à vous confier pour faire de vous un Chasseur ultime.
- Récompense : Aucune
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025