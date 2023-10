Chaque chose en son temps | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Votre devoir premier étant d’aider les habitants de New-York, votre mission débute par des arrêts à plusieurs endroits dans la ville pour secourir ou aider vos compatriotes. Pour commencer, activez votre radar pour repérer au loin un premier civil enseveli sous le sable. Suivez les indications à l’écran puis progressez dans les rues jusqu’à tomber sur un camion de pompiers coincé.

Accrochez vos toiles sur le camion citerne qui bloque la route en appuyant sur L1 + R1 puis baissez vos deux joysticks vers le bas pour débloquer la route. Reprenez votre tour d’inspection pour atteindre le toit indiqué par votre ATH. Une fois sur place, Ganke vous indiquera qu’il vous faut fabriquer un drone permettant de passer outre le réseau existant qui dysfonctionne afin de recevoir comme il faut les appels à l’aide des habitants.

Pour cela, guidez votre drone à travers le cercles bleus dans le ciel pour accomplir cette étape, en prenant en compte que les déplacements sont rapides et donc facilement loupés. Pour poursuivre, dépensez vos points de compétence pour acheter la Spider-volée, repérez le crime qui se déroule en contrebas et allez faire leur fête aux bandits qui s’y trouvent, tout en apprenant à vous servir de nouveaux gadgets dans cette phase, dont notamment le Dégommeur, que vous achetez avec des pièces high-tech récupérées.

Une fois tous les ennemis au sol, Miles va prendre le relai via l’application ASDQ du téléphone portable (faites glisser sur la gauche votre droigt sur le pavé tactile) et va devoir lui aussi utiliser un drone près d’un lanceur pour poursuivre. Rendez-vous sur le toit en question, et utilisez vos toiles pour provoquer une fuite d’eau sur le tas de sable tout proche pour mettre en évidence le lanceur. Puis, fabriquez le drone et suivez les cercles bleus jusqu’au bout.

Suivez ensuite les indications de crime pour allez botter les fesses de quelques bandits, dont un homme plus costaud que les autres. Pour le battre, vous allez devoir user de la parade, c’est à dire une contre-attaque en utilisant L1 au bon moment (sens de l’araignée rouge) pour sonner l’ennemi et lui infliger vos dégâts, et ce plusieurs fois.

Une fois ceci fait, vous allez devoir accepter votre prochaine mission sur le téléphone. Dirigez-vous vers l’immeuble en feu plus loin et allumez les vannes au plafond pour libérer une passage et trouver en contrebas un cristal orange. Malheureusement, des sbires de sable vous attaquent et vous empêchent de vous en approcher. Neutralisez-les tous via vos techniques apprises et notamment la nouvelle capacité Marteau bioélectrique, puis saisissez le cristal et brisez-le (L2 + R2) pour débloquer la recherche des collectibles des Souvenirs de Marko.

Sortez ensuite après avoir consulté votre téléphone, et dirigez-vous vers une limousine enfoncée dans un tas de sable. Empêchez les quelques ennemis de nuire en usant de toutes vos capacités (attention aux barres de fer, contournez vos ennemis ou immobilisez-les avec de la toile) pour ensuite utiliser vos toiles avec L1 + R1 pour débloquer la limousine et ouvrir la porte arrière. Vous découvrez la victime, J. J. Jemison, le patron du Daily Bugle. Saisissez-le et menez-le à l’hôpital par la voie des airs pour finalement clôturer cette mission.

L’aventure se poursuit avec une quête ouvrant davantage à de collectibles, c’est la quête New York en images. A noter que nous vous proposons aussi notre guide complet qui résume tout ce qu’il faut savoir sur Marvel’s Spider-Man 2, tandis que la liste des emplacements de photos est disponible également.