Où trouver les 23 photos à prendre dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Pour faciliter vos recherches, on a décidé de classer les photos par quartier afin de vous aider à éviter trop d’allers-retours sur la carte. Et si vous cherchez une photo qu’il vous manque selon le menu du jeu, vous pouvez vous aider du sommaire juste au-dessus pour trouver le bon numéro.

Harlem

Photo 6 – L’amour de la balle orange

Certes, les terrains de basket que l’on doit trouver pour cette photo à l’Ouest d’Harlem sont un peu cachés à cause de tous les gros bâtiments autour, mais en cherchant depuis les toits votre regard sera probablement attiré par toutes les couleurs entre le les murs peints de toutes les couleurs, le drapeau Porto-Ricain et le drapeau Américain qui flotte au dessus, sans compter sur les terrains eux-mêmes.

Le cliché à prendre est celui des deux personnes en train de faire une partie de basket donc libre à vous de choisir un moment épique, ou le premier instant qui passe.

Upper West Side

Photo 16 – Fanboys

Direction le centre de l’Upper West Side pour trouver un bâtiment en brique rouge (pas grise) qui longe la grande avenue. Il est au Nord du QG de la Police et vous pouvez le repérer grâce à la publicité « Back on toppings » sur son toit.

C’est justement le toit qui nous intéresse puisque la photo à prendre se situe ici, derrière le château d’eau et oui, on parle bien des deux hommes torses nus avec des masques de Spider-Man en train de danser.

Central Park

Photo 7 – La vérité

Une grande révélation vous attend dans la partie Nord de Central Park. Le moyen le plus simple pour vous repérer, en dehors de l’indicateur de mission, est le petit lac tout au Nord.

La photo à prendre se trouve juste à côté des rochers qui sont au Sud de ce lac. Le sujet qui nous intéresse est un complotiste avec une table et des pancartes qui pourraient vous donner envie de le faire changer d’avis.

Photo 8 – En rythme

Rendez-vous dans la partie Sud de Central Park au niveau de sa grande esplanade que vous pouvez repérer avec sa grande fontaine près d’un lac.

L’endroit que l’on cherche est la petite scène de spectacle en pierre, la musique jouée devant cette dernière peut vous aider à vous diriger. La photo qui vous attend est celle du groupe de danseurs.

Upper East Side

Photo 9 – Court avec vue

Direction l’avenue principale au centre de l’Upper East Side, il faut prendre de la hauteur pour repérer ce qui nous intéresse à savoir un court de tennis sur un toit, un peu au Sud de l’Avengers Tower.

Depuis l’avenue, vous verrez peut-être plus facilement la piscine du toit voisin. La photo à prendre est celle des joueurs en pleine partie.

Hell’s Kitchen

Photo 12 – Le duel

Le cliché suivant vous attend dans la partie Sud de Hell’s Kitchen près de l’énorme bâtiment circulaire, qui est au passage le fameux Madison Square Garden.

Et si c’est bien un concert qui nous intéresse, c’est sur la place juste au Nord de la salle de spectacle et des New York Knicks qu’il se situe. En effet, on peut voir une foule qui assiste à la session de deux musiciens de rue.

Midtown

Photo 10 – N’oublions pas

On ne peut pas dire que l’endroit de cette photo soit très discret puisqu’il se situe au pied de l’immense tour Oscorp, un des plus grands grattes-ciels de New York que l’on trouve au Nord de Midtown.

Et plus précisément, ce qu’on vous demande de photographier ce sont les manifestants devant l’entrée Ouest de l’immeuble.

Photo 11 – L’audition

Et à l’Est de la tour Oscorp, vous reconnaitrez peut-être la célèbre devanture du Radio City Hall.

Mais ce n’est pas cette dernière qu’il faut prendre en photo mais bien l’humoriste qui attend juste devant la porte en répétant avant une audition et que l’on peut repérer à son chapeau coloré qui laisse peu d’espoir au sujet de ses sketchs.

Greenwich

Photo 13 – Fresque à Greenwich

Rendez-vous sur la 7th Avenue (la grande avenue qui va tout droit de Central Park à Greenwich). L’endroit que l’on cherche est l’un des premiers immeubles dans la partie Greenwich de l’avenue.

Mais la subtilité, c’est que la photo à prendre est celle d’un tag d’une brique avec le mot Love gravé qui n’est visible que depuis le Sud. Heureusement, il devrait être assez visible depuis les toits.

Photo 14 – Quelle heure est-il ?

Facile de situer cette photo grâce à la proximité du Washington Square Park et de sa fameuse Arche. Il faut ensuite se rendre sur le trottoir au Nord-Est du parc pour trouver un homme portant de nombreuses montres et juché sur une boîte.

A vous d’immortaliser cet hommage à une personne ayant réellement existé et qui a donné l’heure aux étudiants locaux de cette manière pendant plus d’une dizaine d’années.

Chinatown

Photo 3 – Échec et mat

La zone est assez simple à repérer au Nord-Ouest de Chinatown puisqu’il s’agit de la grande place assez dégagée avec un bâtiment du FEAST et plusieurs terrains de basket.

Mais ici, les joueurs qui nous intéressent sont les joueurs d’échecs à prendre en photo juste au Sud des terrains de basket.

Photo 15 – Stand de Taiyaki

Direction la côte de Chinatown au Nord-Est, plus précisément à l’Ouest des immeubles qui ont une forme de pièce de puzzle.

Au pied de la plus grande tour de la zone, vous verrez de nombreuses personnes faire la queue devant un stand qu’il faut prendre en photo.

Quartier des affaires

Photo 17 – C’était un accident

Cap tout au Sud puisque cette photo nous attend au pied de l’immeuble de Braxton qui est le plus au Sud du Quartier des affaires.

La photo à prendre est celle des deux personnes en train de se disputer après un accident sur la route, juste devant l’entrée de l’immeuble.

Astoria

Photo 20 – Home Run !

Aucun lien avec le trophée du même nom, cette photo vous attend au Nord de la petite île incluse dans la zone d’Astoria. Vous repérerez facilement le coin qui nous intéresse avec tous les étranges cercles qui sont bien de notre planète puisque ce sont des terrains de baseball.

L’endroit que l’on cherche est le regroupement le plus au nord avec des gens qui font un pique-nique près de la route et qu’il faut prendre en photo.

Photo 23 – Le challenger masqué

Direction le coin Nord-Ouest de la partie terrestre d’Astoria pour repérer un tag géant qui représente les deux Spider-Man et visible en arrivant par l’Ouest. Ce que vous cherchez, c’est le gros bâtiment en brique avec sa grande cheminée.

On le repère aussi à la foule enthousiaste devant son entrée et les tags représentants des masques de luchador sur le côté. La photo à prendre est justement celle du luchador devant ces tags qui s’impatiente avant son combat.

Queens Centre

Photo 22 – Comme la famille

Pour cette photo, vous pouvez vous aider en repérant les deux grues maritimes bleues à l’Ouest de la zone Queens Centre. En effet, l’endroit que l’on cherche est le commerce situé au croisement de rue juste à côté. On reconnait le Jirji’s Hummus à ses panneaux roses fuchsia.

Le cliché à prendre est celui du vendeur avec ses offres très originales.

Little Odessa

Photo 1 – Gros enjeux

Cette photo est tout simplement celle que vous prenez lors de la quête New York en images qui débloque cette activité annexe avec les deux hommes qui se lancent un frisbee très familier sur les toits.

Photo 2 – Bodegas rivales

Rendez-vous dans la partie Nord de Little Odessa, au croisement d’Union Avenue et Eagle Street. Il n’y a aucun repère assez visible en dehors de celui qui vous indique la proximité d’une photo mais vous allez probablement repérer le fait que l’on entende parler deux personnes avant de vous rendre compte qu’il s’agit de deux mascottes, un chat et un chien masqués, devant un magasin.

Comme vous vous en doutez ce sont les deux mascottes qui doivent être prises en photo et leur côté très bavard s’explique facilement si vous jouez en anglais et que vous reconnaissez les deux célébrités américaines qui prêtent leurs voix à ces deux personnages.

Photo 19 – Nous sommes ici toutes les semaines

Difficile de décrire le lieu suivant qui se trouve près du centre de Little Odessa, juste au Nord d’un gros bâtiment carré plus remarquable par son style plus chic et ancien avec ses fenêtres bordées de jaune au niveau de Jackson Street. Vous remarquerez plus probablement la banderole qui annonce la vente de fruits et légumes frais.

Le sujet de la photo à prendre est tout simplement la ruelle donc n’importe quoi devrait faire l’affaire comme un vendeur ou un étalage par exemple.

Williamsburg

Photo 18 – Oasis secrète

Direction le lycée Brooklyn Visions bien connu de Miles puisque l’immeuble que vous cherchez est à une centaine de mètres au Nord. Au premier abord, cet immeuble n’a pas de signe distinctif et fait la même taille que les autres aux alentours mais il s’agit du toit avec un tag représentant les deux Spidey visible depuis l’Est et où les gens font la queue devant une citerne d’eau en bois, des éléments pas très banal vous en conviendrez.

La photo à prendre est l’intérieur de la citerne qui vous demandera donc de vous mettre un peu plus au dessus, ce qui fait que le mur avec le tag à votre effigie est donc l’endroit parfait.

Brooklyn Centre

Photo 4 – Fête de plage

Rendez-vous sur la plage à l’Ouest de Brooklyn que vous avez déjà visité en début de jeu.

Et c’est justement la main géante que vous devez repérer afin de trouver le feu de camp qui est la cible de cette photo.

Photo 5 – Un pont pas comme les autres

La zone qui nous intéresse est au Nord de Brooklyn, plus exactement la zone entre les deux ponts. Au croisement entre Washington Street et Water Street, vous pouvez regarder vers le Nord-Ouest pour voir un groupe de personnes en train de prendre des photos.

Ce n’est pas eux qu’il faut immortaliser mais ce qu’ils regardent à savoir le Manhattan Bridge.

Photo 21 – Champion toutes catégories

Direction Coney Island et plus précisément le coin Sud-Ouest du parc d’attraction que vous pouvez repérer grâce au restaurant de fruits de mer avec son crabe royal.

La photo que vous devez prendre est celle de l’homme à droite du restaurant à côté du hot-dog géant.

Et voilà vous devriez avoir votre trophée mais il vous reste sans doute des choses à découvrir à propos de Marvel’s Spider-Man 2 dans notre guide dédié au jeu comme par exemple où trouver tous les Spider-bots ou l’emplacement du trophée scientifique de Phin.