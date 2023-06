Infiltrer la base de Nova Garon

Pour entrer au sein de la base, il va falloir tirer une fléchette de BD-1 sur le générateur en haut à droite de l’entrée. Une fois à l’intérieur, prenez directement le couloir de droite avant de tourner vers la première salle à gauche.

Vous verrez un mur sur lequel vous pouvez monter jusqu’à l’étage supérieur. En haut, vous trouverez un éclat de Priorite ainsi qu’un coffre avec les couleurs de l’Inquisition pour BD-1.

Redescendez pour aller cette fois-ci vers le couloir de gauche, avant de descendre à nouveau. Vous pourrez vous faufiler en brisant quelques grilles d’aération et en lançant une fléchette sur un générateur qui se trouve au plafond, avant d’arriver dans le coeur de la base.

Ici, vous trouverez un générateur suspendu à allumer pour qu’il déplace une ancre sur laquelle votre grappin peut être accroché. Propulsez-vous de l’autre côté de la salle avec quelques ennemis à éliminer, puis grimpez le plus haut possible pour retourner derrière le générateur. Vous pourrez ouvrir la grille qui le cache afin de déplacer à nouveau l’ancre de l’autre côté pour vous aider à traverser.

Pour arriver au centre de commandement central, le chemin est tout tracé. Il faudra simplement vous tourner vers les consoles de commandes montrées dans les images ci-dessus pour ouvrir certaines portes devant vous.

Lorsque vous vous serez débarrassé de tous les ennemis, levez les yeux pour voir un générateur qui vous donnera accès à une bouche d’aération pour continuer.

Vous traversez encore des couloirs remplis d’ennemis, jusqu’à arriver dans une salle avec des portails rouges qui tournent au milieu de la pièce. Une fois en haut de cette pièce, pensez à récupérer le coffre avec les couleurs de l’Inquisition pour le sabre laser qui se situe dans le cul-de-sac, là où se trouvait un Purge Trooper.

Vous entrerez ensuite dans un couloir avec des portails rouges qui défilent. Pour vous mettre à l’abri, courez et ignorez les ennemis en vous rendant soit au bout du couloir vers le panneau de commandes pour arrêter les portails, soit en vous plaçant dans la pièce au fond à gauche. Attention toutefois, des ennemis vous y attendent et l’espace clos peut rendre la bataille difficile.

Vous arriverez plus tard devant le commandant de la base, avant d’enfiler une nouvelle tenue. Avant de partir de cette pièce, fouillez tous les recoins pour trouver l’Amélioration de carte : Données pour BD-1.

La suite vous demande de traverser un couloir incognito, avec un point de compétence à aller récupérer dans l’une des salles occupées par l’ennemi. Vous aurez des choix à faire en bout de course pour influencer un garde, mais vous pouvez opter pour n’importe lesquels, cela ne changera pas l’issue.

Une fois dans les quartiers de Bode, fouillez les lieux pour y trouver des bouts de codex et des échos de Force jusqu’à ce que Cal soit dirigé vers la chambre, avec un disque de données à analyser. Cela enclenchera une cinématique que l’on vous laisse découvrir.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à déchaîner votre colère en retraversant la base dans le sens inverse, avec plein d’ennemis sur le chemin dont vous pourrez facilement vous débarrasser grâce à votre nouveau pouvoir.

Atteindre le centre de contrôle

De retour sur Koboh, dirigez-vous vers l’écurie et aller derrière cette dernière, en traversant la rivière, pour tomber sur le centre de contrôle. Juste avant de vous enfoncer au cœur de la grotte, vous traverserez un petit ravin. Une fois de l’autre côté, pensez à vous retourner pour voir un coffre caché avec le pommeau Harmonie.

Dans le centre, vous ferez face à plusieurs vagues d’ennemis au sein d’une arène, avec un écho de Force à récupérer. Il suffit ensuite d’ouvrir le sas de l’ascenseur dans la pièce principale pour monter tout en haut de la tour et déverrouiller le chemin vers votre prochaine destination.

Il ne vous reste maintenant plus qu’à reprendre le Mantis pour vous envoler en direction de Tanalorr, après tant d’épreuves. Une fois sur place, vous n’aurez qu’à filer jusqu’à l’arène du boss final, avec simplement un écho de Force sur la route à gauche de l’entrée du temple.

Boss final

La première partie du combat (pour le premier tiers de sa barre de vie) est plutôt classique et simple, étant donné que Merrin sera à vos côtés pour le distraire. On recommandera au moins d’utiliser la posture Blaster pour infliger des dégâts à distance et surtout l’empêcher d’en faire de son côté.

Pour la suite du combat, le boss aura beaucoup d’attaques imparables, c’est pourquoi il faut vous préparer à esquiver souvent. Il pourra par exemple lancer des grenades que vous pourrez renvoyer à l’expéditeur si vous êtes assez rapide.

Il est capable de frapper le sol pour envoyer une vague de Force et le seul moyen d’éviter cela est de sauter si vous êtes trop proche. Il lancera ensuite des vagues plus verticales vers vous (au moins deux), que vous ne pourrez pas parer. Généralement, puisque vous serez loin de lui, il vous attirera par la Force ensuite, mais vous aurez le temps de réenclencher votre parade avant de vous éloigner de lui.

Pensez à utiliser le plus possible votre nouveau pouvoir pour lui infliger de lourds dégâts, mais n’oubliez pas qu’il peut riposter dès que le premier coup lui sera porté. Privilégiez des combos à deux coups maximum en l’empêchant de restaurer sa jauge de garde et vous viendrez à bout de ce boss.

Félicitations, vous avez maintenant terminé l’aventure principale de Star Wars Jedi: Survivor ! Vous débloquerez ainsi l’accès au mode New Game +, mais vous êtes aussi en mesure de voyager librement pour récupérer tout ce qu’il vous manque.

Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.