Retrouvez le contact de Cere

Commencez par grimper pour avoir une vision d’ensemble en vous servant des murs pour passer au-dessus du terrain glissant. Une fois en haut, n’oubliez pas d’actionner le raccourci et le point de méditation.

Partez tout d’abord tout au fond à gauche de la zone, en prenant garde à aller très vite pour éviter que la créature des sables vous rattrape. Vous pourrez tuer quelques créatures locales avant de récupérer votre premier Parchemin de Jedha. Une fois cet objet en poche, laissez-vous glisser sur la rampe à côté et utilisez le grappin pour éviter de tomber dans la tanière du monstre.

Suivez la poutre, sautez et courez sur le mur d’en face pour ouvrir un coffre avec un cosmétique pour BD-1, puis revenez vers la poutre. Vous verrez trois piliers sur lesquels sauter jusqu’à un autre coffre contenant le haut Vagabond.

Repartez en direction du point de méditation et allez cette fois à droite, dans des ruines avec des gardes et un autre cosmétique pour BD-1, puis direction la porte centrale (à pousser avec la Force) en prenant bien soin de marcher sur les pierres et non sur le sable.

Tuez les ennemis qui se trouvent en face de vous et ramassez le deuxième Parchemin de Jedha dans cette zone, puis continuez sur le seul chemin disponible jusqu’à glisser droit vers la créature, qu’il faudra éviter en sautant.

Vous verrez deux colonnes de pierre, dont avec un poteau sur lequel vous balancer. Courez vite pour atteindre les rebords de ce pilier puis balancez-vous avec l’aide du poteau pour continuer.

La suite du chemin est relativement simple, il suffit d’avancer jusqu’à ce qu’un Stormtrooper équipé d’un jetpack vienne vous causer quelques ennemis.

Le moment parfait pour que Merrin entre en scène. Découvrez les actions à réaliser avec ce PNJ qui pourra vous accompagner en combat, puis demandez-lui de vous aider à grimper. Une fois tout en haut, vous pourrez voir un coffre avec la tenue Vagabond, ainsi qu’un autre Parchemin de Jedha.

Vous verrez aussi sur votre droit un grand cube à déplacer et à envoyer au sol pour vous permettre de prendre de la hauteur. Suivez simplement le reste du chemin en compagnie de Merrin jusqu’à une nouvelle arène.

Là encore, le chemin est pavé pour vous et vous n’aurez pas de détour à faire, suivez simplement les indications de Merrin jusqu’à ce qu’elle répare une arche que Cal aura malencontreusement brisée avec la Force.

Vous arriverez ensuite à un point de méditation, mais avant de continuer, petit crochet vers une impasse qui contient un écho de Force et un Parchemin de Jedha.

Continuez à suivre Merrin jusqu’à un endroit qui vous demande de courir sur les murs pour prendre de la hauteur. Avant de courir sur le dernier mur pour atteindre la plateforme supérieure, vous pouvez remarquer que juste en dessous, un chemin se dessine. Allez donc dans cette direction pour le moment pour tomber sur un escalier qui descend, jusqu’à un rebord menant vers une Essence de Force.

Repartez ensuite dans la bonne direction jusqu’à trouver une salle avec un établi et surtout un coffre contenant les couleurs Platoïdes classiques pour BD-1.

Sortez du bâtiment et continuez jusqu’à tomber dans la fosse de la fameuse créature, qu’il va falloir combattre. Pas besoin de l’attaquer si elle se protège avec sa grosse pince, pensez plutôt à utiliser la capacité de Merrin afin de la bloquer.

Vous arriverez vers l’oasis mais avant de prendre votre monture, pensez à récupérer l’écho de Force et le Parchemin de Jedha qui sont posés vers les tentes. Apprivoisez ensuite une créature, et juste avant de quitter l’oasis, propulsez-vous avec l’aide de votre monture pour atteindre un rebord avec un Parchemin de Jedha, comme indiqué ci-dessous.

Vous voici maintenant en voyage dans le désert, mais le périple va se compliquer avec la tempête. Retrouvez Merrin en suivant ses flammes vertes. Vous tomberez sur un TS-TT plus loin. La tactique est la même que pour le précédent jeu, c’est-à-dire lui renvoyer ses propres missiles, mais vous pouvez aussi vous aider du pouvoir de Merrin ici.

Après la cinématique en compagnie de Merrin, suivez le chemin jusqu’à voir une capsule de stim supplémentaire. Il vous sera ensuite demandé de grimper jusqu’à la base de Cere, avec une porte à ouvrir en poussant avec la Force.

Vous découvrirez le hangar en bonne compagnie, jusqu’à arriver au Mantis. Direction l’endroit où se trouver Cere, avec une porte à ouvrir en poussant une petite boule sur le mur à gauche avec la Force.

Les retrouvailles seront de courte durée, et vous aurez maintenant le choix de partir vers Koboh ou la Lune brisée. Ce choix n’a pas vraiment d’important, mais nous avons choisi la Lune en premier lieu. Avant cela, Bode vous confiera un blaster que vous pourrez essayer pour débloquer une nouvelle posture.

Enquêtez sur Tanalorr sur la Lune brisée

Prenez l’ascenseur sur votre gauche à votre arrivée puis descendez les escaliers et allez à droite de ces derniers pour trouver un écho de Force. Par la suite, vous devrez vous déplacer en grimpant sur les grilles jusqu’à arriver de l’autre côté de la zone.

Penetrez dans le couloir en face et prenez d’abord à gauche pour récupérer un écho de Force dans une salle, puis revenez et prenez le chemin de droite pour sauter sur des structures jusqu’à un coffre contenant la crosse Harmonie.

Repartez ensuite tout droit jusqu’à croiser quelques ennemis en embuscade. Après avoir croisé le premier n’allez pas au bout du couloir, allez plutôt sur la gauche pour voir une grille à briser avec la Force. Cela vous mènera sur une poutre. Une fois au bout de celle-ci, retournez-vous pour voir une Essence de Santé à récupérer en sautant depuis la poutre contre le mur d’en face.

Sautez à nouveau sur la poutre et suivez le chemin jusqu’à une salle remplie de droïdes à éliminer. Partez ensuite en direction de ce qui semble être un cul-de-sac, mais vous verrez aussi un Disque de données près de caisses, ainsi que des panneaux sur lesquels courir pour atteindre le coffre avec les couleurs Métaux uniques.

Retournez sur le chemin principal pour croiser un sous-boss. Dans cette même arène se trouve un coffre avec l’émetteur Harmonie. Dans la salle suivante, poussez la grande valve contre le mur pour accéder aux grilles électrifiées.

Vous arriverez ensuite devant une tyrolienne Au bout de celle-ci, vous verrez à l’étage inférieur de la prochaine plateforme un Point de compétence. Pour l’atteindre, lâchez simplement la tyrolienne avant la fin et effectuez un double saut.

Remontez sur le haut de plateforme puis prenez la tyrolienne suivante (en faisant attention à changer de tyrolienne pour éviter les points électriques), puis ouvrez la grande porte jaune sur votre droite pour déverrouiller le raccourci vers le point de méditation.

Partez à gauche pour sauter sur des grilles avec des arcs électriques à éviter au bon moment. Continuez ensuite avec un grand parcours de tyroliennes qui va vous mener vers des murs sur lesquels courir, avec une autre tyrolienne à la clé.

Si vous le souhaitez, vous pouvez directement lâcher cette tyrolienne pour vous laisser tomber dans une salle en bas, qui contient un stim supplémentaire.

Reprenez ensuite la tyrolienne et grimpez jusqu’à l’étage suivant, avec deux droïdes qui vont vous acceuillir et qui seront près d’un écho de Force. Allez devant le portail vert et prenez le chemin de gauche pour récupérer la piste sonore Pulsation terrestre.

Allez maintenant à droite du portail vert pour tomber dans la fosse. Utilisez votre grappin sur les modules volants pour remonter, en allant d’abord tout en haut à droit pour récupérer l’Essence de Force, puis en haut à gauche pour récupérer le Disque de données.

Vous pourrez entrer dans la pièce bloquée par le portail vert, avec un pillard et deux droïdes à combattre. Grimpez à l’étage suivant en courant sur le mur, puis vous devrez traverser un chemin parsemé de plateformes avec des arcs électriques à éviter.

La suite n’a rien de compliqué. Il suffit d’aller tout le temps vers l’avant en attrapant d’abord une corde, en marchant sur les poutres, en glissant et en utilisant le grimpant et en faisant des sauts sur les murs en évitant les flammes. Vous arriverez devant une plateforme que vous pouvez attirer vers vous pour la balancer, de quoi vous aider à atteindre les grilles suivantes.

Vous entrerez ensuite dans une arène en récupérant l’appareil de votre quête, avec un combat de boss à la clé. Rien de difficile pour ce combat, qui va vous récompenser d’une nouvelle posture.

Testez cette posture sur les ennemis suivants jusqu’à décrocher le raccourci qui va vous mener vers le Mantis. Direction Koboh.

Enquêtez sur Tanalorr sur Koboh

Suivez votre carte en longeant la rivière jusqu’à arriver devant une créature qui vous aidera à planer de l’autre côté du ravin, dans la Crevasse ardente. Une deuxième créature vous transportera ensuite jusqu’à un combat de boss.

Les chasseurs de primes sont encore à vos trousses et Korej Lim est le premier d’entre eux à s’opposer à vous. Avoir la posture de blaster peut s’avérer utile contre lui étant donné qu’il est souvent dans les airs.

Grimpez ensuite vers la salle derrière Caij pour y trouver un écho de Force, puis sortez et regardez le mur de droite, qui peut être escaladé. Une fois en haut, tuez les créatures et grimpez dans une salle à droite pour y trouver un autre écho de Force.

Partez ensuite direction le pont brisé, avec une créature volante qui vous emmènera jusqu’au point de méditation. Grimpez sur le rocher à droite pour y voir un dispositif sur lequel placer une boule que vous avez pu rencontrer dans les temples Jedi. Allez donc dans le temple à droite et engouffrez-vous dans le petit passage au milieu de la grande barrière.

Vous verrez au-dessus de vous un cube à attirer vers vous et à faire descendre. Utilisez-le pour monter et récupérer l’écho de Force, puis repassez par le petit passage. Vous verrez un dispositif, comme un moulin, à faire bouger avec la Force. Maintenant que le cube est au sol, le rayon pourra se déplacer à l’autre bout de la pièce pour éliminer la substance de Koboh.

Repassez par le petit passage pour aller prendre la boule qui alimente le rayon, et la faire passer de l’autre côté de la pièce grâce à l’espace que vous venez de dégager. Il ne vous reste plus qu’à apporter cette boule au dispositif près du point de méditation, en alignant le rayon sur une substance en bas qui va créer un courant d’air ascendant.

Une fois arrivé de l’autre côté du ravin grâce à ce courant d’air, il faudra tuer deux gros monstres dans la première salle, puis briser un mur afin de laisser apparaitre un dispositif sur lequel placer une boule.

Cela dégagera l’accès à une salle dans laquelle BD-1 obtiendra un nouveau pouvoir, le Broyeur de Koboh. Son utilisation est simple : voyez cette trainée de poussière comme une poudre qui prendrait feu dès qu’elle est en contact avec la lumière créée par les boules. Regardez donc aux alentours pour créer des chemins de flammes jusqu’à nettoyer la pièce et récupérer un Disque de données coincé.

Repartez dans la salle précédente et utilisez le même processus avec un autre Disque à récupérer, et un chemin pour grimper qui va vous mener vers une Essence de Force.

Une fois en haut, n’oubliez pas de prendre la boule avec vous pour la placer dans le dispositif à l’extérieur et libérer le deuxième courant d’air.

Direction la troisième salle avec un écho de Force à récupérer à l’extérieur. En entrant, levez les yeux à droite pour voir un cube à placer juste en dessous du portail actuellement levé. Allez prendre la boule pour que le portail se baisse, mais il sera bloqué par le cube, vous permettant de passer avec la boule.

Placez la boule sur le dispositif, puis attirez le cube droit devant le rayon pour qu’il le bloque. Utilisez BD-1 pour créer un chemin de feu en partant du cube jusqu’au grand portail de poussière. Prenez ensuite la boule pour la placer dans le dispositif à l’extérieur, libérant le dernier courant.

Vous voici dans la Grande cour, avec un petit boss à affronter d’entrée. Récupérez ensuite l’appareil de votre quête, puis avant de grimper, regardez dans le dernier couloir à droite pour voir un écho de Force.

Tout en haut, avant de prendre la créature volante, récupérez l’Avantage Tureur d’Elite. Sur le chemin de la créature volante, vous pouvez vous laisser tomber dans un bassin d’eau pour récupérer les couleurs Cuirs rigides pour votre sabre.

Une fois dans la zone de la Falaise brûlante, vous pouvez libérer le chemin en créant un chemin de feu jusqu’au mur sur lequel vous pourrez ensuite courir.

Vous pouvez aller tout droit après le point de méditation pour rejoindre le Mantis et la planète Jedha, ou faire un crochet à droite du point de méditation pour recruter deux nouveaux PNJ pour la cantina.

Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.