Retrouvez Greez sur Koboh

Dès votre arrivée, vous pourrez admirer le paysage avant de partir sur votre gauche jusqu’à voir une magnifique créature locale, que vous pourrez admirer de plus près en vous servant de BD-1 comme de jumelles. En continuant le chemin, vous arriverez sur un ascenseur qui vous mènera à un point de méditation.

Partez sur la gauche et utilisez votre grappin pour aller vers le coffre contenant un objet pour BD-1, puis descendez et longez la paroi de la falaise sur la droite. Tuez les droïdes en face de vous et avant d’aller voir les suivants, tournez à gauche en entrant dans la caverne et montez pour trouver un éclat de Priorite.

Tuez ensuite votre premier Pillard du Chaos en vous engouffrant dans la grotte. En sortant, continuez de suivre le chemin puis sautez contre les lianes pour vous y accrocher et grimper. Après avoir tué le droïde qui profitait de la vue, enclenchez le raccourci avec la tyrolienne puis grimpez aux lianes avec votre grappin.

Suite à un nouvel affrontement avec un nouveau type de droïde, continuez à grimper jusqu’à arriver dans une mare de goudron. Vous verrez des bombes dans cette mare, à attirer avec la Force avant de les jeter contre le barrage pour le faire exploser et vous faire monter.

Activez le nouveau raccourci sur votre gauche, contournez le droïde PNJ (vous ne pouvez rien faire pour l’instant, mais il est lié au succès/trophée « Il n’y a pas d’essai » ) et pensez à ouvrir le coffre sur la droite contenant une Barbe courte pour Cal.

Descendez ensuite jusqu’à arriver vers un autre point de méditation. Allez d’abord sur la gauche par le pont brisé pour trouver une tanière de Gorocco, qui contient une Essence de Santé dans son nid.

Repartez de l’autre côté du point de méditation en allant tout droit. Avant d’aller vers la mare de goudron, arrêtez-vous près du coffre en bas à gauche pour y trouver un coloris pour le sabre laser. Une fois dans la mare, utilisez le grappin pour aller vers les lianes et grimper.

Descendez par la gauche en prenant bien garde aux bombes, et récupérez l’écho de force sur la droite de la grotte. Engouffrez-vous dans cette dernière jusqu’à voir un chemin sur la droite avec une porte fermée. Allez parler au PNJ derrière la porte, puis prenez l’éclat de Priorite dans le flambeau éteint à votre gauche. Grimpez ensuite aux murs à droite pour ouvrir un coffre avec les Métaux Anodisés pour BD-1.

Repartez ensuite vers le chemin principal jusqu’à affronter un pillard et trouver un coffre avec la veste Tactique. Au bout du chemin, BD-1 pourra faire apparaitre des bombes à jeter sur le mur pour sortir de la grotte.

Prenez encore une de ces bombes pour la jeter contre un petit pont qui mène à la mare de goudron, puis une deuxième pour la jeter contre le barrage pour faire monter le niveau du goudron. Vous pouvez enfin traverser cette mare jusqu’à la grande créature.

Vous arriverez devant un autre ascenseur avec des ennemis à éliminer une fois en bas. Vous verrez un grand cube que vous pouvez pousser avec la Force. Poussez-le jusque vers le mur avec des installations jaunes dessus, afin de pouvoir prendre de la hauteur pour courir sur ce dernier et arriver en haut.

Ouvrez le coffre avec un cosmétique pour BD-1, puis coupez la corde. Vous pouvez maintenant traverser la zone avec cette dernière. Grimpez ensuite jusqu’au point de méditation avant d’avoir une vue d’ensemble de Koboh.

Direction l’avant-poste maintenant, en descendant par la gauche jusqu’à croiser une prospectrice (Mosey) avec un coffre non-loin contenant une Barbe complète pour Cal.

Partez ensuite en direction du village et de la cantina, avant de croiser un nouveau mini-boss qui demande d’exécuter beaucoup de contres pour le déstabiliser. Suite à ce combat, fêtez vos retrouvailles avec Greez avant de partir vers une nouvelle mission dans les profondeurs de la Cantina.

Trouvez le module du Gyro

Avant d’entrer dans les souterrains, pensez à ouvrir le coffre de la chambre qui contient la tenue de Ferrailleur pour Cal. Puis, pénétrez dans le tunnel des contrebandiers jusqu’à un portail vert infranchissable. Prenez le chemin de droite jusqu’à arriver dans un bassin remplie de créatures à tuer, avec un Point de compétence à récupérer.

Continuez votre route en grimpant sur le chemin de dessus jusqu’à arriver dans une zone avec de multiples entrées. Sautez d’abord dans l’eau et plongez pour récupérer le coffre qui contient le pantalon Tactique, puis remontez à la surface avec le grappin.

Après la cinématique, vous arriverez dans un lieu étrange jusqu’à une salle contenant un droïde d’un ancien temps. Pour le rejoindre, attirer une boule vers le dispositif prévu à cet effet afin de créer un pont.

Après avoir parlé à Zed, attirez la boule précédemment utilisée pour la placer sur le socle à gauche, créant un autre pont. De l’autre côté, vous pourrez attirer une corde avec un levier que vous pourrez bloquer avec l’aide du dispositif non-loin. Derrière le portail que vous venez de lever se trouver une autre boule à rapporter vers Zed, ainsi qu’un Disque de données.

Placez boule récemment acquise sur l’un des côtés du pont à créer de l’autre côté de la pièce, puis reprenez la boule utilisée pour la première fois pour l’ajouter au second socle.

Suivez ensuite le chemin jusqu’au coffre contenant les matériaux d’arme Couleurs de Jedi, jusqu’à lever la machine qui écrase Zed pour la bloquer elle aussi. Zed ouvrira ensuite un dispositif qui vous permettra de récupérer votre premier avantage, Résilience.

Vous pourrez ensuite prendre l’ascenseur pour rejoindre la surface et la cantina, avec un nouvel objectif en tête.

Explorez l’avant-poste de la forêt

Vous partez ensuite direction le Bassin des Forbans, jusqu’à un point de méditation devant un pont brisé. Pour aller de l’autre côté, partez d’abord vers la gauche du point jusqu’à la cascade principale, avec un bassin où se terre un gros monstre à tuer.

Le combat terminé, courez sur le mur le plus au fond de la zone pour prendre de la hauteur. Une fois en haut, courez dans la direction inverse pour aller récupérer un éclat de Priorite. Courez à nouveau sur le mur qui vous a mené ici en essayant de prendre de la hauteur, pour être assez haut afin de tomber sur le pilier sur lequel repose une Essence de Vie.

Partez maintenant en direction de la grande porte, avec quelques ennemis qui vont venir vous bloquer le passage.

Derrière la grande porte, courez sur le mur de gauche pour arriver devant des piliers de pierre qui soutiennent la grotte. Détruisez-les avec votre sabre, puis allez au milieu de la zone grâce au grand rocher qui est tombé pour pousser les colonnes de pierres qui empêchent BD-1 de créer une tyrolienne.

Progressez ensuite via cette tyrolienne et allez à votre droite. Le cours d’eau vous fera glisser, c’est pourquoi il faudra courir sur les murs pour continuer. Suivez ensuite le seul chemin disponible jusqu’à un point de méditation.

En partant de ce point, dirigez-vous vers les droïdes affrontant les Stormtroppers, puis allez dans la grotte la plus en bas pour grimper sur des lianes qui mènent jusqu’au plafond. Tuez les soldats au sol en récupérant l’écho de Force, et continuez jusqu’à croiser d’autres ennemis et une tyrolienne à activer.

Mais ne l’empruntez pas, laissez-vous plutôt tomber sur le cours d’eau en dessous pour arriver dans le nid d’une grosse bestiole, avec le pantalon Chasseur dans un coffre.

Pour repartir, vous pouvez attirer des blocs de pierres vers vous avec la Force, qui feront office de plateformes. Continuez jusqu’à croiser un nouveau PNJ qui rejoindra la cantina, puis brisez la colonne qui soutient la grotte pour créer un raccourci vers le point de médiation.

Deux chemins s’offrent à vous, un ascendant, et un autre qui descend. Prenez d’abord le chemin qui monte jusqu’à croiser un yéti local redoutable. Une fois battu, courez sur les murs derrière lui pour atteindre des lianes afin de grimper jusqu’à une capsule de stim supplémentaire.

Redescendez vers le chemin du bas et éliminez les ennemis qui gardent un coffre contenant la Coupe en brosse pour Cal. Tout en bas du chemin, une autre grosse créature dort. Vous pouvez l’éviter en tirant les blocs de pierre à sa droite pour créer une plateforme, puis en attirant ceux à sa gauche pour traverser et prendre de la hauteur.

Une fois en haut, vous croiserez de la poussière de Koboh, sorte de poison à éviter le plus possible. En vous accrochant à des lianes pour avancer, pensez à tourner vers le petit renfoncement à droite pour trouver un Disque de données.

Vous voici arrivé dans le Complexe de la forêt, avec un point de méditation devant vous. Prenez d’abord par la gauche en n’ayant pas peur de sauter dans la poussière jusqu’à atteindre un point d’accroche pour le grappin avec une grille qui vous permettra de monter, afin de sauter vers un coffre contenant le Haut Chasseur.

Une fois revenu sur la plateforme principale, vous pourrez pousser une poutre métallique. Une fois sur cette poutre, vous remarquerez au sol un Disque de données à récupérer, puis, avancez vers la grande créature volante.

Celle-ci vous forcera à suivre un autre chemin, jusqu’à tomber sur le même type de yéti vu précédemment. Avant de monter, regardez dans le vide à droite de là où le monstre est apparu pour voir une poutre. Cette dernière mène à un chemin jusqu’à un Point de compétence.

Grimpez maintenant au bâtiment et avant de descendre, pensez à récupérer le coffre sur votre droit avec un émetteur. En bas, placez une boule dans le dispositif pour ouvrir le chemin.

Allez maintenant au bout du rayon et grimpez sur le toit du bâtiment à l’opposé. Pensez à vous retourner pour voir une plateforme avec un Disque de données, puis continuez votre chemin jusqu’à couper une corde qui servira de raccourci.

Avancez dans la forêt jusqu’à voir un Stormtrooper tout seul. Allez le tuer, puis retournez-vous pour voir un autre chemin sur la droite. Il mène jusqu’à un cristal de Force qui vous permettra de manipuler les grosses créatures. Faites un essai dans le camp ennemi suivant, en n’oubliant pas de récupérer le coffre avec les coloris pour la veste Tactique derrière l’une des installations.

Continuez à avancer en vous accrochant à des branches et à des lianes jusqu’à croiser une créature volante qui vous servira de taxi.

Une fois de retour dans le complexe, avancez jusqu’à tuer d’autres Stormtroopers et grimpez jusqu’à la créature volante en courant sur le mur. Cette créature vous mènera droit vers un dispositif qui lance un rayon d’énergie. Ne le tournez pas tout de suite et allez au bout du rayon pour voir un coffre avec la crosse Diligence.

Tournez-le une fois pour débloquer le chemin vers le point de méditation, puis une deuxième fois pour vous créer un chemin dans la bonne direction. Pensez à récupérer les coloris pour le pantalon Chasseur dans le coffre.

Tuez les Stormtroopers avec l’aide de la créature à manipuler, puis ouvrez le grand portail qui mène au rayon d’énergie cité précédemment. Le but sera de couper son alimentation en prenant la boule et en amenant cette dernière devant le complexe afin de créer un premier pont. Traversez, puis attirez la boule vers vous pour créer le second pont, avant de prendre l’ascenseur.

Une fois en haut, demandez à BD-1 d’activer la salle, reposez-vous au point de méditation, et suivez simplement l’histoire.

Boss : Dagan Gera

Le boss n’est pas très difficile à vaincre étant donné que votre adversaire vient de se réveiller, mais prenez garde à ne pas tenter des combos trop longs. Il faut simplement briser sa garde en faisant en sorte que sa jauge ne se régénère pas (en utilisant par exemple la Force avec un appui court quand vous êtes loin de lui).

Lorsque le combat est terminé, ne partez pas tout de suite et récupérez l’Essence de Santé. Puis, sortez et sautez sur la poutre à gauche de la salle, récupérez un écho de Force, puis prenez la tyrolienne et la créature volante.

Vous arriverez devant un point de méditation. Un chemin derrière une petite cascade vous donnera un éclat de Priorite, mais il faut surtout se diriger vers le nid de Nekko pour apprivoiser cette monture.

Avant de repartir en direction du point de méditation, vous pouvez récupérer un autre éclat de Priorite dans un renfoncement juste après avoir monté la première pente avec le Nekko.

Vous arriverez devant une porte fermée. Allez d’abord à droite pour que le Nekko vous propulse vers un chemin qui mène au corps Swooper pour BD-1, puis remontez sur votre Nekko.

Allez vers la porte, sautez depuis votre Nekko pour passer au-dessus de la porte, puis ouvrez-là pour que votre Nekko traverse. Il ne vous reste plus qu’à suivre le chemin pour rentrer à la cantina.

Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.