Accéder au vaisseau

Votre aventure commence mal puisque vous êtes menotté afin d’être conduit à l’un des sénateurs de la planète Coruscant. Vous commencerez donc par faire une petite visite des bas-fonds de ce monde en étant escorté jusqu’à un droïde de sécurité un peu sadique, qui vous mènera devant l’homme qui a ordonné votre arrestation.

Bien entendu, il ne faudra pas longtemps à Cal pour s’échapper de cela en reprenant son sabre laser. S’en suit ensuite un petit combat qui vous apprend les mouvements de base.

Place ensuite à la grimpette. Suivez le seul chemin qui vous est proposé jusqu’à tomber à travers un toit. Sur votre gauche, vous trouverez votre premier coffre contenant l’émetteur Patience.

Utilisez la Force sur la porte qui brille en bleu puis éliminez les deux Stormtroopers qui montent la garde sur les toits. Sautez sur le toit suivant puis grimpez en vous agrippant aux grilles. Traversez grâce à la poutre avant de vous retrouver devant un point de méditation.

Depuis ce point, partez sur la gauche pour que BD-1 ouvre une porte. Vous pourrez fermer la grosse valve devant vous en utilisant la Force, afin de débloquer le chemin jusqu’au trésor avec l’intercepteur Patience. Revenez en direction avant de voir un écho de force sur votre droite, puis partez à droit du point de méditation.

Grimpez aux grilles, éliminez les adversaires et avant de continuer derrière le rideau de câbles, rebroussez chemin pour traverser un pont et récupérer votre premier éclat de Priorite. Revenez sur vos pas, passez le rideau de câble, tuer le Stormtrooper et baissez le pont.

Accrochez-vous aux grilles sur le plafond puis sautez sur l’un des gardes. Une fois tous les ennemis éliminés, vous pourrez passer dans un petit chemin vers un néon bleu, qui vous mène dans une salle où vous débloquerez le double sabre. Tuez tout le monde, et éliminez le Stormtrooper à la sulfateuse (en renvoyant ses balles ou en l’attirant avec la Force) avant de sauter sur les grilles non-loin.

Une fois en compagnie de Bode, n’oubliez pas de couper le câble qui peut vous ramener au premier point de méditation.

Demandez ensuite à Bode de bouger le conteneur qui bloque la tyrolienne que BD-1 peut activer. Courez sur les panneaux, avant d’arriver devant une rampe. Allez à gauche de cette dernière pour trouver un éclat de Priorite, puis allez à droite et courez sur le mur pour grimper.

En face de vous, vous verrez une porte que BD-1 peut débloquer donnant accès à un coffre avec les couleurs de Coruscant pour BD-1. Demandez ensuite à Bode de vous descendre un câble pour monter, puis glissez en direction des Stormtroopers à éliminer.

Activez ensuite le panneau de commande pour faire venir d’autres adversaires, puis demandez à Bode de tourner le panneau publicitaire rouge pour courir dessus jusqu’à un point de méditation.

En partant du point, allez vers le panneau violet puis continuez dans une salle avec une sonde volante à éliminer. Suivez simplement le chemin jusqu’à tomber au milieu des Stormtroopers, avec une nouvelle capacité à la clé.

Avant de partir dans la bonne direction, montez les escaliers devant vous et regardez à gauche. Bode indiquera une impasse, mais vous pouvez sauter par-dessus le ravin pour trouver un éclat de Priorite.

Revenez sur vos pas et tuez les ennemis sur le chemin jusqu’à demander à Bode d’abaisser une grille pour vous. C’est toujours trop haut pour Cal, il faudra donc utiliser la Force en poussant le gros cube à côté de vous pour vous en servir comme tremplin.

Continuez votre parcours en coupant le câble et en vous en servant comme une liane. Le chemin va ensuite se séparer avec un escalier brisé à descendre. Sautez en bas de cet escalier pour trouver un écho de Force, puis revenez sur le chemin principal jusqu’à tuer une troupe de Stormtroopers.

Avant de passer dans un passage étroit, débloquez la porte gardée par vos ennemis, il s’agit d’un raccourci vers le point de méditation.

Vous allez affronter le premier sous-boss de l’aventure, avec K-405. Aucune difficulté particulière ici, contentez-vous d’utiliser l’attaque de Bode pour l’immobiliser et l’enchainer avec des attaques.

Vous pourrez ensuite récupérer le câble d’ascension, votre grappin qui vous sera utile tout au long de votre aventure. Il ne vous reste plus qu’à suivre Bode pour arriver devant le vaisseau, en courant sur les panneaux et en utilisant le grappin.

Suivez le seul chemin pour accéder au vaisseau et utilisez la Force pour dégager les câbles. Grimpez sur les grilles en dessous du vaisseau pour accéder au deuxième câble à virer, puis sautez sur les grilles sur le côté pour grimper sur le toit.

Accédez ensuite à la chambre du sénateur, mais avant de lui parler, récupérez l’écho de Force qui est sur la droite de la pièce. Vous pourrez manipuler l’esprit du sénateur, mais le choix de la réponse n’a aucune incidence sur la suite. Remontez ensuite pour parler à tout le monde avant de sortir du vaisseau.

S’échapper de l’usine

Une fois la cinématique passée, vous vous retrouverez dans une usine de viande dont il faudra s’échapper. Utilisez le grappin pour vite sortir du tapis roulant, puis grimpez au mur avec de multiples sauts.

Avant de suivre le bon chemin, vous verrez un coin éclairé en rouge avec un droïde qui attend tout au fond. Allez vers lui pour le combattre afin de débloquer l’accès à une capsule de stim supplémentaire.

Prenez ensuite le bon chemin sur la droite pour entrer au coeur de l’usine. Une fois dans la pièce avec toutes les pièces de viandes accrochées, allez sur la gauche pour trouver un bout d’Essence de Force.

Continuez votre chemin via un passage étroit avant d’apprendre Confusion. Vous entrerez ensuite dans une arène avec beaucoup d’ennemis et une porte à déverrouiller au fond pour BD-1. Vous trouverez un dernier point de méditation avant le premier boss du jeu.

Boss : Neuvième soeur

Fêtez ces retrouvailles avec la Neuvième Soeur en lui infligeant une autre défaite. L’Inquisitrice est toujours très puissante et effectue des balayages avec son double sabre qui ont une longue portée. Prenez garde lorsqu’elle tape le sol puisqu’elle envoie des vagues d’énergie, pensez donc à utiliser le double saut.

Au milieu du combat, elle se servira de la Force pour prévoir vos coups. Lorsqu’elle a la main sur la tempe, il ne sert à rien de l’attaquer autrement qu’avec la Force. Attendez qu’elle relâche la pression pour l’assaillir. En fin de combat, vous débloquerez la posture du sabre dans chaque main, qui inflige beaucoup plus de dégâts.

Lorsque ce boss sera battu, éteignez les flammes sur le terminal à l’aide de BD-1 pour continuer votre chemin dans le passage étroit. Utilisez la tyrolienne pour courir sur deux panneaux d’affilé (en sautant sur le deuxième), puis continuez jusqu’à croiser une autre tyrolienne.

En milieu de glissade, il faudra sauter vers la droite pour atteindre une autre tyrolienne et éviter un obstacle. Avant d’ouvrir la porte devant vous, allez sur sa gauche pour trouver un éclat de Priorite.

Vous retrouverez Bode et Bravo qui vous aideront à traverser une dernière arène remplie d’ennemis, jusqu’à atteindre le Mantis et terminer cette grande introduction.

Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.