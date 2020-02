Après avoir connu un très grand succès sur les plateformes mobiles, la série Azur Lane arrive sur PC et console de salon grâce à l’opus Crosswave. Cet épisode transpose l’univers de la série dans un Action-RPG mêlé à un visual novel à priori plus ambitieux que l’opus mobile, grâce à l’utilisation de l’Unreal Engine avec toujours des dizaines de combattantes/navires/waifus à débloquer, qui plairont aux amateurs d’animes. Histoire de vous y retrouver, nous vous avons préparé un guide qui revient sur la soluce du jeu, et ses caractéristiques importantes.

Solution Azur Lane : Crosswave

Vous retrouverez ici la soluce de l’aventure principale de Azur Lane : Crosswave, qui vous guidera chapitre par chapitre. En dehors de l’introduction, le jeu compte six chapitres. Nous vous détaillerons le déroulement complet du jeu très prochainement.

Foire aux Questions (FAQ)

Voici quelques questions posées fréquemment sur Azur Lane : Crosswave et sur son univers. N’hésitez pas à nous en poser d’autres si vous en avez, afin d’avoir des renseignements supplémentaires.

Qu’est-ce que Azur Lane : Crosswave ?

Azur Lane : Crosswave est un Action-RPG développé par Compile Heart et Idea Factory. Le titre nous raconte l’histoire de quatre factions dispersées dans le monde, à savoir « Eagle Union », « Royal Navy », « Iron Blood et « Sakura Empire ». On y suit les aventures de Shimakaze et Suruga, deux nouvelles recrues au sein de cette dernière faction, qui vont participer aux exercices militaires communs entre les grandes nations de ce monde. Mais les mystérieux « Sirens » vont venir troubler l’ordre établi, et les quatre factions devront s’allier pour mettre fin à la menace.

Le jeu est principalement rythmé par des dialogues sous forme de visual novel, entrecoupés par des batailles en 3D, dans des arènes fermées avec un gameplay orientée shooter, le tout avec des mécaniques de RPG. Il est en effet possible d’améliorer l’équipement de nos personnages, et de choisir qui prendra part aux batailles. Chaque héroïne dispose de ses propres capacités, qu’elle peut faire évoluer en montant de niveau.

Est-il nécessaire de connaître le jeu mobile pour jouer à cet opus ?

Pas nécessairement. Le titre met en avant des protagonistes qui sont inédits pour cet épisode, tout en réservant bien sûr une belle part aux personnages que les fans connaissent déjà. L’univers si particulier du jeu est décrit dans l’introduction (pas entièrement non plus), et même s’il faut faire la connaissance de beaucoup de personnages, rien ne vous empêchera de comprendre l’histoire si vous n’avez jamais touché à la série.

Le jeu est-il en français ?

Malheureusement non, le jeu n’est pas traduit en français. Les textes ne sont disponibles qu’en anglais, aussi bien dans les menus que dans les dialogues entre les personnages. Les voix japonaises ont cependant été conservée. Etant donné qu’il s’agit en partie d’un visual novel, le titre dispose d’une quantité importante de textes. Il est donc conseillé d’avoir un niveau basique afin de pouvoir apprécier l’histoire (le vocabulaire reste globalement accessible)

Combien y a t-il de personnages ?

Même si le jeu présente de nombreux personnages, certains sont plus mis en avant que d’autres. On compte donc plus de 25 personnages jouables, mais ce n’est pas tout, puisqu’ils sont épaulés par une trentaine de personnages de support. Pour débloquer la plupart de ces personnages, il suffit simplement d’avancer dans l’histoire principale et de les acheter avec la monnaie du jeu dans le magasin.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Cela dépend surtout de votre rythme de lecture (et de votre niveau d’anglais), étant donné la grande quantité de textes à lire. Comptez une moyenne entre 12 et 15 heures de jeu, selon votre envie de voir tous les dialogues via des événements annexes. La durée de vie peut également augmenter grâce aux missions « Extreme Battle« , qui proposent un nouveau challenge.

Y aura t-il des DLC ?

Oui, des DLC sont prévus et sont d’ores et déjà annoncés. Chaque DLC mettra à l’honneur un nouveau personnage avec un scénario inédit, qui sera ensuite jouable dans les autres missions du jeu. Cinq DLC sont annoncés pour le moment, et donneront accès aux personnages suivants :

Taihou

Formidable

Roon

Le Malin

Sirius

Le jeu est-il disponible en version physique ?

Azur Lane : Crosswave est sorti ce 21 février en édition physique, mais seulement sur PlayStation 4. Cette version physique coûte certes plus cher que les autres, mais elle dispose de nombreux bonus. On peut notamment y retrouver une jaquette réversible, une boîte exclusive et surtout un calendrier 2020 avec les différentes images du jeu.

Quelle est la configuration minimale sur PC pour jouer au jeu ?

Processeur : Intel CPU Core-I5 3.2GHz

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 750Ti or AMD R7 260X équivalent

DirectX : Version 11

Espace disque : 4 Go d’espace disque disponible

Résumé