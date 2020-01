Azur Lane: Crosswave illustre ses DLC avec Taihou et Roon

Figurant dans la longue liste des RPG attendus pour 2020, Azur Lane: Crosswave ne va plus tarder à sortir dans nos contrées occidentales. Déjà sorti au Japon en août dernier, le bougre fera son entrée en France le mois prochain. Le titre met l’accent sur ses personnages, et n’hésitera pas à sortir différents DLC pour en proposer davantage. Deux d’entre eux sont illustrés aujourd’hui.

Cinq personnages à venir

Compile Heart vient de lâcher une série d’images pour Taihou et Roon, deux filles qui intégreront le casting du jeu en DLC. Elles ne seront pas les seules puisque le planning prévoit au total cinq contenus téléchargeables :

Taihou (voix : Aoi Yuuki) Formidable (Rie Kugimiya) Roon (Satomi Satou) Le Malin (Haruka Shiraishi) Sirius (Ruriko Aoki)

Il faut savoir que chaque DLC comprendra également trois personnages de soutien supplémentaires qui n’ont pas encore été présentés. On en profitera aussi pour rappeler que la sortie est prévue le 21 février en Europe et qu’il arrivera sur PC via Steam et PlayStation 4. Une édition limitée est prévue tout comme une édition standard physique qui peut-être précommandée dès maintenant.