Parmi les cibles annexes qui vous attendent dans Assassin’s Creed Shadows, les Yokai représentent ce qui se fait de mieux dans l’imaginaire collectif à base de croyances pour les habitants de la province de Yamashiro. Voici notre guide pour démêler toute cette affaire.
Pour démarrer cette quête, vous aurez besoin de vous rendre dans la province de Yamashiro, au Temple Nyoi-ji Daiji, à l’est de Kyoto. Là-bas vous y attend un certain Mamushi qui vous demandera d’enquêter partout dans les régions sur l’apparition de Yokai, de mystérieuses créatures.
Yuki-Onna
- Localisation : Province de Omi, dans la grotte de Kawachi-no-kaza-ana, au sud-est du village de Nomura. Uniquement en hiver.
Taka nyudo
- Localisation : Sud de la province de Tamba, dans le village de Kabasaka
Daitengu
- Localisation : Harima, dans l’Onsen d’Arima, au nord-est de l’Estuaire de Kakogawa
Oshiroi-baba
- Localisation : Yamato, uniquement de nuit. Allez voir la charrette à l’ouest du Sanctuaire d’Omiwa.
- Affrontez la femme qui s’est maquillée pour effrayer le meurtrier de son mari, et après l’avoir affrontée, elle s’excusera et arrêtera d’effrayer les villageois.
Kappa
- Localisation : Yamashiro, rejoignez la rivière des Hautes Terres de Genbu, puis suivez les enfants jusqu’au camp à vider
Suika no Bakemono
- Localisation : Izumi Settsu, Terres de Suika (nord-est), parlez aux combattants pour en affronter un des deux
Aoandon
Une fois tout le monde éliminé, retournez au Temple Nyoi-ji Daiji, à l’est de Kyoto pour y trouver Mamushi en très mauvaise posture. À la place, vous trouverez une femme hideuse qui prendra l’apparence d’un vrai Yokai. À vous de l’affronter pour terminer cette quête et empocher vos récompenses.
