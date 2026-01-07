Pour démarrer cette quête, vous aurez besoin de vous rendre dans la province de Yamashiro, au Temple Nyoi-ji Daiji, à l’est de Kyoto. Là-bas vous y attend un certain Mamushi qui vous demandera d’enquêter partout dans les régions sur l’apparition de Yokai, de mystérieuses créatures.

Yuki-Onna

Localisation : Province de Omi, dans la grotte de Kawachi-no-kaza-ana, au sud-est du village de Nomura. Uniquement en hiver.

Taka nyudo

Localisation : Sud de la province de Tamba, dans le village de Kabasaka

Daitengu

Localisation : Harima, dans l’Onsen d’Arima, au nord-est de l’Estuaire de Kakogawa

Oshiroi-baba

Localisation : Yamato, uniquement de nuit. Allez voir la charrette à l’ouest du Sanctuaire d’Omiwa.

Affrontez la femme qui s’est maquillée pour effrayer le meurtrier de son mari, et après l’avoir affrontée, elle s’excusera et arrêtera d’effrayer les villageois.

Kappa

Localisation : Yamashiro, rejoignez la rivière des Hautes Terres de Genbu, puis suivez les enfants jusqu’au camp à vider

Suika no Bakemono

Localisation : Izumi Settsu, Terres de Suika (nord-est), parlez aux combattants pour en affronter un des deux

Aoandon

Une fois tout le monde éliminé, retournez au Temple Nyoi-ji Daiji, à l’est de Kyoto pour y trouver Mamushi en très mauvaise posture. À la place, vous trouverez une femme hideuse qui prendra l’apparence d’un vrai Yokai. À vous de l’affronter pour terminer cette quête et empocher vos récompenses.

