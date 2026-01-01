Une lame dans la lumière – Assassin’s Creed Shadows
Une lame dans la lumière est la dernière quête de la Ligue dans Assassin’s Creed Shadows, parmi celles vous permettant de recruter Yagoro. Voici notre guide.
- Quêtes : La Ligue > Yagoro
- Récompense : 1000 XP
Pour réussir cette quête, vous devez retrouver Yagoro devant le Kofun de Chasuriyama, au nord-ouest de la ville éponyme. Après avoir discuté, entrez dans le kofun et explorez-le comme n’importe quel autre kofun et vous finirez par rejoindre le jeune homme devant un coffre très important. Parlez-lui pour terminer la quête. La sortie du kofun se trouvera juste au-dessus de vous après avoir traversé la faille.
Cette quête clôture l’acte de Yagoro, qui vous rejoint définitivement. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.
Date de sortie : 20/03/2025