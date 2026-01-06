Panique dans les pâturages – Assassin’s Creed Shadows

Pour trouver la quête, rendez-vous au nord-ouest du Vieux Kofun, à l’est de Sakai, dans les rizières. Une fois sur les lieux, parlez au fermier inquiet pour qu’il vous délivre la quête. Celle-ci est la première du même genre que vous rencontrerez un peu partout. Les habitants vous demanderont de tuer un certain nombre d’ennemis par région, sous forme de trois paliers à atteindre.

Ici, l’homme veut vous voir tuer 100 bandits au total, en nettoyant la région d’Izumi Settsu. Si vous le pouvez, déclenchez cette quête dès que possible pour qu’elle s’accomplisse naturellement car tous les soldats tués précédemment ne sont pas comptés. Une fois tous vos ennemis abattus, retournez voir le fermier pour obtenir vos récompenses.

