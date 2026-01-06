Pour démarrer la quête, vous allez devoir rencontrer Shin’nyo au Sanctuaire Nishinomiya à l’ouest d’Izumi Settsu et d’Amagasaki. Une fois devant le lieu, parlez à l’homme identifié par un « ! » pour recevoir vos objectifs. Vous devez éliminer huit chefs Kabuki-Mono (visibles dans votre tableau d’objectifs). Au bout de cinq d’entre eux (tous dans la région d’Izumi Settsu), vous devrez faire une pause et revenir au Sanctuaire.

Chef Coucou

Localisation : Au sud du Marché d’huiles de Katano.

Sautez par-dessus la clôture et assassinez l’homme.

Le Gros Sueki

Localisation : Ville étape, au nord d’Amagasaki.

Cachez-vous dans les fourrages et surprenez votre ennemi qui boit à l’arrière d’une auberge.

Le Danseur Funéraire

Localisation : Temple de Sumiyoshi, au sud d’Osaka.

Vous pouvez le surprendre par les airs ou le suivre mais tachez de l’assassinez discrètement.

Tison

Localisation : Au nord du quartier des pêcheurs d’Osaka.

Vous pouvez faire sauter les barils devant lui pour l’affaiblir ou l’attirer dans les hautes herbes.

Général Fantôme

Localisation : Sur le port, au nord de Sakai.

Surprenez-le par derrière en passant par les étoles présentes sur la jetée.

Retourner à Nishinomiya

Une fois les cinq premières cibles éliminées, il vous est demandé de revenir au Sanctuaire pour constater que les chefs restants vous narguent et proposent une rencontre sur un panneau à lire. Vous avez le choix à ce moment précis entre les retrouver au même lieu pour les éliminer séparément. Tout dépendra du jeu musclé ou non que vous voudrez réaliser, mais les affronter les trois en même temps sera forcément plus corsé. Nous vous montrons les localisations dans les deux cas.

3 chefs en même temps

Localisation : Campement à côté du Fort de Takagi Otsuka, au nord-ouest du Pic Nakayama dans la région d’Harima.

Le Paon

Localisation : Extrémité sud de la région de Tamba.

L’homme hilare

Localisation : Cascades de Kuroiwa, au nord-est d’Harima.

La lame dépravée

Localisation : Campement de Habayama, au sud-est d’Harima.

Retourner au Sanctuaire

Une fois toutes les cibles éliminées, retournez au Sanctuaire Nishinomiya pour valider la quête et terminer cet arc narratif.

