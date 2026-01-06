Les Kabuki-Mono – Assassin’s Creed Shadows
Rédigé par Florian
Parmi les cibles annexes d’Assassin’s Creed Shadows, les Kabuki-Mono constituent un groupe relatif à la province d’Izumi Settsu. Voici notre guide pour tous les trouver et les assassiner.
Pour démarrer la quête, vous allez devoir rencontrer Shin’nyo au Sanctuaire Nishinomiya à l’ouest d’Izumi Settsu et d’Amagasaki. Une fois devant le lieu, parlez à l’homme identifié par un « ! » pour recevoir vos objectifs. Vous devez éliminer huit chefs Kabuki-Mono (visibles dans votre tableau d’objectifs). Au bout de cinq d’entre eux (tous dans la région d’Izumi Settsu), vous devrez faire une pause et revenir au Sanctuaire.
Chef Coucou
- Localisation : Au sud du Marché d’huiles de Katano.
- Sautez par-dessus la clôture et assassinez l’homme.
Le Gros Sueki
- Localisation : Ville étape, au nord d’Amagasaki.
- Cachez-vous dans les fourrages et surprenez votre ennemi qui boit à l’arrière d’une auberge.
Le Danseur Funéraire
- Localisation : Temple de Sumiyoshi, au sud d’Osaka.
- Vous pouvez le surprendre par les airs ou le suivre mais tachez de l’assassinez discrètement.
Tison
- Localisation : Au nord du quartier des pêcheurs d’Osaka.
- Vous pouvez faire sauter les barils devant lui pour l’affaiblir ou l’attirer dans les hautes herbes.
Général Fantôme
- Localisation : Sur le port, au nord de Sakai.
- Surprenez-le par derrière en passant par les étoles présentes sur la jetée.
Retourner à Nishinomiya
Une fois les cinq premières cibles éliminées, il vous est demandé de revenir au Sanctuaire pour constater que les chefs restants vous narguent et proposent une rencontre sur un panneau à lire. Vous avez le choix à ce moment précis entre les retrouver au même lieu pour les éliminer séparément. Tout dépendra du jeu musclé ou non que vous voudrez réaliser, mais les affronter les trois en même temps sera forcément plus corsé. Nous vous montrons les localisations dans les deux cas.
3 chefs en même temps
- Localisation : Campement à côté du Fort de Takagi Otsuka, au nord-ouest du Pic Nakayama dans la région d’Harima.
Le Paon
- Localisation : Extrémité sud de la région de Tamba.
L’homme hilare
- Localisation : Cascades de Kuroiwa, au nord-est d’Harima.
La lame dépravée
- Localisation : Campement de Habayama, au sud-est d’Harima.
Retourner au Sanctuaire
Une fois toutes les cibles éliminées, retournez au Sanctuaire Nishinomiya pour valider la quête et terminer cet arc narratif.
Pour tous nos guides sur Assassin's Creed Shadows, n'hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.
