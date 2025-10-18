Retrouver Limos

Point de départ : Arwa l’Angoissée, au Puits de Belton

Pré-requis : Terminer la mission principale « Sujet ténébreux » et la mission secondaire « Tartare barbare »

Suivez Arwa pour en savoir plus sur la disparition de Limos, et scannez son traqueur pour révéler une zone de recherche sur votre carte, juste au nord-est du Puits de Belton. En arrivant dans cette zone, repérez les énormes squelettes de créatures au bord de la route pour trouver une grotte.

Grimpez alors sur le rebord entre les deux squelettes, mais avant d’aller plus loin, prenez le temps d’examiner quelques signes du passage de Limos : une boîte vide et des traces de sang d’un côté, et des étripeurs morts sur la gauche, ceci afin de compléter l’objectif optionnel.

Sinon, grimpez sur la plateforme supérieure à gauche à l’aide de votre grappin pour faire face à un groupe d’étripeurs, et notamment un Etripeur Brutal qui a avalé l’un des traqueurs de Limos.

N’ayant rien de plus à faire ici, quittez les lieux et reprenez votre route vers le nord-est pour rejoindre les environs du Poste de Contrôle Taupe. Après avoir nettoyé la zone de ses nombreux ennemis, dirigez-vous vers le mur au nord-est pour trouver un point d’accroche, et juste au-dessus un conduit d’aération par lequel vous pouvez passer. A l’intérieur, suivez l’indicateur de votre boussole pour tomber sur une sorte de planque avec un autre traqueur, et prenez-le avant d’aller chercher le prochain.

Cette fois, c’est en direction du nord-ouest que vous devez vous rendre, au niveau de la Rêverie Ombragée, en plein territoire de l’Ordre, laissant ainsi supposer un énième recours à la force. Puis, fouillez la base, et notamment le toit du bâtiment principal où se trouve un ordinateur à pirater, tandis que d’autres renforts arrivent. Après avoir défendu ECHO-4, prenez le traqueur sur la caisse avant de passer à la suite.

Une suite qui consiste à trouver un autre traqueur (pour changer), juste au sud-ouest de votre position, dans une grotte. Progressez dans la grotte en suivant votre boussole, et tout en éliminant les ennemis sur votre chemin, jusqu’à arriver devant un champ de force.

De là, retournez-vous et repérez les deux plaques rouges. Pilonnez chacune d’entre elles depuis les hauteurs de la zone, puis tirez sur les voyants rouges au sommet des deux transformateurs pour neutraliser le champ de force, l’idéal étant d’utiliser un sniper pour être plus précis.

Le passage étant désormais ouvert, suivez de nouveau votre boussole pour trouver le dernier traqueur… et Limos, gisant dans une mare de sang. Dès lors, vous pouvez examiner les deux objets sur la table à proximité pour compléter l’objectif optionnel, juste avant d’en faire de même avec l’effigie derrière le cadavre de Limos.

Sans plus tarder, quittez cet endroit, et foncez pour retourner aux côtés d’Arwa, quelque part dans une grotte au nord-ouest d’ici. A l’intérieur, avancez sur le seul chemin disponible tout en vous débarrassant des ennemis, jusqu’à tomber sur un autre champ de force, derrière lequel Arwa est enfermée.

Pour le désactiver, il suffit de répéter le même procédé que précédemment, c’est-à-dire qu’il faut pilonner les deux plaques rouges dans la salle principale, avant de tirer sur les deux voyants rouges au sommet des deux transformateurs de part et d’autre du champ de force.

Identifier et tuer l’assassin

Entrez ensuite dans la pièce pour retrouver Arwa, votre objectif étant désormais d’identifier l’assassin et pour cela, de rejoindre le traqueur d’Arwa. Ce qui implique de retourner dans une région que vous connaissez bien depuis le départ : la Côte Efflanquée.

En arrivant au niveau du Coin de Pêche, tuez les ennemis et descendez par la trappe ouverte près du chalet. Une fois en bas, commencez par ramasser le traqueur d’Arwa sur un chariot à droite pour compléter un premier objectif optionnel.

Tandis qu’un second objectif optionnel vous demande de fouiller le bunker, examinez donc les éléments suivants comme le montrent nos images-ci-dessous : les coupes de glace sur le comptoir, une machine à glace à gauche, et un projecteur dans une pièce à côté, sur la gauche.

De là, avancez dans la pièce suivante et inspectez le tableau sur votre droite en entrant pour comprendre que votre cible se trouve à la Plateforme.

Téléportez-vous là-bas et commencez par localiser le stand de glace juste à côté des distributeurs, puis filez vers le nord-ouest pour rejoindre la grange où se cache le marchand de glace.

Approchez de la porte et interagissez avec la radio sur la table pour voir débarquer une première vague d’Augures zombifiés, puis une seconde accompagnée du marchand de glace. Tuez tout le monde pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil à pompe peu commun à très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.