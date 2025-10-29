Rejoindre le Quartier de Carcadia

Tout commence là où les évènements de la mission précédente « Un jour, un univers » se sont terminés, au bar de Moxxi. Parlez à Lilith qui tente de reprendre ses esprits sur le canapé, lorsqu’un hologramme de Zadra vous interrompt pour vous suggérer de vous rendre au rampart, dans le Quartier de Carcadia. Mais avant de partir, pensez à récupérer l’enregistrement ECHO dans la pièce et notez que pouvez retrouver tous les détails sur notre page dédiée aux Collectors du Vieux Puisard.

Rendez-vous donc près du marqueur de quête sur votre carte, au niveau du Canyon du Poing-de-Bourbe, et avancez sur le chemin menant tout droit à l’entrée de Dominion.

En arrivant aux portes du Quartier de Carcadia, vous voilà dans un grand sas, appuyez donc sur le bouton de la console de commandes au milieu de la pièce pour déverrouiller la porte. Avancez tout droit pour arriver devant un courant d’air permettant de vous propulser plus loin vers le nord, pour ensuite enchaîner avec votre grappin et vous hisser en hauteur sur la gauche.

De là, traversez la passerelle, suivez le chemin jusqu’au prochain point d’accroche sur la gauche, puis continuez pour passer à travers une ouverture dans le mur un peu plus loin.

Capturer la Planque

De l’autre côté, laissez-vous tomber en contrebas, l’objectif étant désormais de rejoindre la Planque, et continuez de descendre de plus en plus bas jusqu’à arriver à la Station de Voyage-Éclair du Défi Ultime. Puis, laissez-vous glisser par le trou dans le mur pour atterrir dans la ville de Carcadia, non sans avoir affaire à quelques hostilités.

Poursuivez alors votre route en suivant le tracé de l’ECHO-localisation pour finalement rejoindre la Planque du Dépôt, dont les abords sont gardés par de nombreux ennemis. Vous connaissez ensuite le principe qui consiste à trouver la tablette permettant de capturer la Planque, une tablette qui se trouve à l’étage supérieur.

Pour y accéder, utilisez votre grappin sur le point d’accroche pour passer à travers le portrait jaunâtre du Gardien du Temps puis montez les escaliers. A l’étage supérieur, traversez les plaques métalliques faisant office de passerelle, et servez-vous du point d’accroche au-dessus des gros tuyaux pour grimper encore plus haut.

Là, récupérez la tablette sur la table derrière vous et prenez le contrôle du terminal de commande sur la plateforme de l’autre côté pour capturer la Planque. Il ne vous reste alors plus qu’à parler à Zadra pour mettre fin à cette mission, tout en vous préparant à entamer une « Ascension compliquée ».

Récompense : XP + Argent + Eridium + Pistolet rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche + Couleur de l’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.