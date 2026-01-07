Soldes d’hiver 2026 : Découvrez les offres jeux vidéo, consoles, high-tech et collectors
La période des fêtes vient de s’écouler et les soldes d’hiver prennent comme à leur habitude le relais. En effet, dès ce mercredi 7 janvier 2026, il est possible de profiter d’offres plus ou moins intéressantes, notamment sur les jeux vidéo, le matériel high-tech mais également divers produits pour la maison. Pour vous aider dans vos recherches, on vous propose de retrouver une sélection des meilleures réductions pour ces soldes d’hiver 2026.
Quelles sont les meilleures offres des soldes d’hiver 2026 ?
On vous propose de découvrir ici l’essentiel des meilleures offres centralisées pour ces soldes d’hiver 2026. Dans la suite de cet article, on va se concentrer sur les meilleures offres jeux vidéo (que ce soit sur PlayStation, Xbox, Nintendo et PC), ainsi que les bons plans les plus attractifs pour vous équiper, que ce soit pour votre PC, ou au niveau du high-tech (casques, micros, claviers, PC Portables et autres smartphones).
Voici nos liens affiliés pour trouver directement les bons plans jeux vidéo, culture et high-tech chez les principaux revendeurs :
- Amazon
- Fnac
- Micromania
- Cdiscount (bénéficiez de -15€ dès 129 avec le code 15DES129 / -25€ dès 249€ avec le code 25DES249)
- Cultura
- Boulanger
- Leclerc
Ces accès vous permettent de voir l’ensemble des offres disponibles, mais nous vous proposons notre sélection de ce qu’il ne faut surtout pas rater pour ces offres de début d’année, par catégorie. Nous vous rappelons que certains liens ici présents sont affiliés et permettent de (très) légèrement financer notre site.
Liste complète des soldes hiver 2026
Vous trouverez ici la liste complète des meilleures offres des soldes d’hiver 2026. Comme souvent, ces offres évoluent très vite, donc n’hésitez pas à nous signaler si un deal n’est plus actif ou si vous rencontrez une offre encore plus intéressante afin de mettre à jour cet article.
Casques
- JBL Quantum 910X (Xbox) – 149,99€ au lieu de 299,99€
Souris
- Steelseries Aerox 3 RGB Onyx – 34,99€ au lieu de 69,99€
Editions Collector
- Elden Ring: Nightreign – 99,99€ (PS5)
- Elden Ring: Nightreign – 99,99€ (PC)
- Astérix et Obélix Maxi Collection Platinum Edition – 40,40€ au lieu de 99,99€
- Indiana Jones et le Cercle Ancien Edition Collector Xbox Series X/S – 99,99€ au lieu de 149,99€
- Indiana Jones et le Cercle Ancien Edition Collector PC – 139,99€ au lieu de 199,99€
- Vinyles Hero of Time: Legend of Zelda Ocarina of Time – 39,99€ au lieu de 52,99€
Jeux vidéo
Switch
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 41,19€ au lieu de 51,49€
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 26,99€ au lieu de 44,99€
- Mario et Luigi : L’épopée fraternelle – 31,49€ au lieu de 44,99€
- Bundle Marsupilami + Housse de transport – 12,12€ au lieu de 20,20€
- Life is Strange: Double Exposure – 27,99€ au lieu de 39,99€
- Gigantosaurus: Dino Sports – 7,49€ au lieu de 14,99€
- Mortal Kombat 1 – 19,99€ au lieu de 39,99€
- Samba de Amigo: Party Central – 7,49€ au lieu de 14,99€
- Let’s Sing 2025 – 19,99€ au lieu de 39,99€
- Cat Quest 3 – 15€ au lieu de 20,99€
Super Mario RPG – 24,99€ au lieu de 49,99€
Switch 2
- Donkey Kong Bananza – 47,16€ au lieu de 58,95€
- Street Fighter 6 Years 1-2 – 31,49€ au lieu de 44,99€ (GameKey Card)
- Bravely Default Flying Fairy – 20,99€ au lieu de 29,99€ (GameKey Card)
- Yakuza 0 – 29,99€ au lieu de 49,99€ (GameKey Card)
PlayStation 5
- Elden Ring: Nightreign Seekers Deluxe Edition – 24,99€ au lieu de 54,99€
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 16,78€ au lieu de 40,28€
- Skull and Bones – 8,78€ au lieu de 21,95€
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 – 20,36€ au lieu de 50,90€
- Saints Row (Day one Edition) – 18,96€ au lieu de 47,41€
- Compilation Far Cry 6 + Assassin’s Creed Valhalla – 24,49€ au lieu de 34,99€
- Mortal Kombat 1 – 19,99€ au lieu de 39,99€
- Sand Land – 14,99€ au lieu de 29,99€
- Rise of the Ronin – 39,99€ au lieu de 79,99€
- Les Fourmis Edition Limitée – 24,99€ au lieu de 49,99€
- Star Wars Outlaws – 24,49€ au lieu de 49,99€
- Star Wars Outlaws (Edition Gold) – 21,60€ au lieu de 71,99€
- Suicide Squad: Kill the Justice League – 6€ au lieu de 19,99€
- Mindeye – 19,99€ au lieu de 39,99€
- The First Berserker: Khazan – 29,99€ au lieu de 59,99€
Xbox Series X/S
- Skull and Bones – 8,78€ au lieu de 21,95€
- Minecraft Legends Deluxe Edition – 14€ au lieu de 35€
- Life is Strange: Double Exposure – 27,99€ au lieu de 39,99€
- Star Wars Outlaws – 24,49€ au lieu de 49,99€
- Star Wars Outlaws (Edition Gold) – 28,60€ au lieu de 71,99€
- Sand Land – 14,99€ au lieu de 29,99€
- Let’s Sing 2025 – 19,99€ au lieu de 39,99€
Sticks
- Turtle Beach VelocityOne Noir – 74,16€ au lieu de 105,94€
- Flightstick Turtle Beach – 64,99€ au lieu de 129,99€
Date des soldes d’hiver 2026
Voici les dates officielles pour cette première période de soldes 2026 :
- Date de début des soldes d’hiver 2026 : mercredi 7 janvier à 8h
- Date de fin des soldes d’hiver 2026 : mardi 3 février
Comment profiter de la livraison gratuite chez Amazon ?
Les offres sur Amazon sont souvent intéressantes, mais pour économiser encore plus, il est encore mieux de ne pas avoir à payer la livraison. Pour avoir la livraison gratuite sur Amazon, il faut être abonné au service Prime. En étant membre Prime, vous pouvez profiter de la livraison gratuite, d’un délai de livraison réduit, ainsi que d’offres et de réductions supplémentaires. De plus, si vous n’avez encore jamais souscrit à l’abonnement, vous bénéficiez de 30 jours gratuits.Essayer gratuitement Amazon Prime
