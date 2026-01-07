Soldes d’hiver 2026 : Découvrez les offres jeux vidéo, consoles, high-tech et collectors

Quelles sont les meilleures offres des soldes d’hiver 2026 ?

On vous propose de découvrir ici l’essentiel des meilleures offres centralisées pour ces soldes d’hiver 2026. Dans la suite de cet article, on va se concentrer sur les meilleures offres jeux vidéo (que ce soit sur PlayStation, Xbox, Nintendo et PC), ainsi que les bons plans les plus attractifs pour vous équiper, que ce soit pour votre PC, ou au niveau du high-tech (casques, micros, claviers, PC Portables et autres smartphones).

Amazon

Fnac

Micromania

Cdiscount (bénéficiez de -15€ dès 129 avec le code 15DES129 / -25€ dès 249€ avec le code 25DES249)

Cultura

Boulanger

Leclerc

Liste complète des soldes hiver 2026

Vous trouverez ici la liste complète des meilleures offres des soldes d’hiver 2026. Comme souvent, ces offres évoluent très vite, donc n’hésitez pas à nous signaler si un deal n’est plus actif ou si vous rencontrez une offre encore plus intéressante afin de mettre à jour cet article.

Casques

JBL Quantum 910X (Xbox) – 149,99€ au lieu de 299,99€

Souris

Steelseries Aerox 3 RGB Onyx – 34,99€ au lieu de 69,99€

Editions Collector

Jeux vidéo

Switch

Switch 2

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Sticks

Turtle Beach VelocityOne Noir – 74,16€ au lieu de 105,94€

Flightstick Turtle Beach – 64,99€ au lieu de 129,99€

Date des soldes d’hiver 2026

Voici les dates officielles pour cette première période de soldes 2026 :

Date de début des soldes d’hiver 2026 : mercredi 7 janvier à 8h

: mercredi 7 janvier à 8h Date de fin des soldes d’hiver 2026 : mardi 3 février

