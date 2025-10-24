Solasta II : Le RPG tactique français va démarrer son accès anticipé dès le début d’année 2026

Le RPG tactique à suivre en 2026

Solasta II a donné quelques nouvelles avec une nouvelle bande-annonce mettant l’accent sur le continent de Neokos, qui sera le théâtre de vos aventures dans cette suite. En plus de découvrir quelques jolis décors en plus et des extraits de gameplay, cette vidéo donne surtout une précision importante sur la sortie du jeu en accès anticipé. Solasta II démarrera ce processus dès le début d’année 2026, sur Steam.

C’est tout ce que le studio français veut bien dire pour le moment, en déclarant qu’il souhaite prendre son temps pour améliorer l’expérience avant de la proposer au public, même pour de l’accès anticipé.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, notez la date du 28 octobre prochain à 18 heures pour un stream communautaire (à suivre sur Twitch et YouTube) dans lequel le PDG de Tactical Adventures répondra à quelques questions. Et n’oubliez pas que la démo du jeu est toujours disponible sur Steam.