Solasta II : Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33) et Devora Wilde (Baldur’s Gate 3) vantent les mérites de cette suite

Plus grand, plus ambitieux, plus DnD que jamais

Le message que veut faire passer Tactical Adventures ici est que vous n’avez pas besoin de jouer au premier jeu pour vous intéresser à Solasta II. Mais pour celles et ceux qui n’auraient pas été convaincus par le premier jeu, ou qui cherchent encore à savoir si ce deuxième opus vaut le coup, le studio cherche à les convaincre en montrant les points-clés sur lesquels cette suite est meilleure.

Et pour cela, Ben Starr (Verso dans Clair Obscur: Expedition 33) et Devora Wilde (Lae’zel dans Baldur’s Gate 3) donnent de leur personne pour vous montrer tout ce qui change ici. Après tout, les deux figurent aussi au casting vocal du jeu, aux côtés d’Amelia Tyler (narratrice dans Baldur’s Gate 3, encore) et Ellen Thomas (Ambessa dans Arcane). Et dans Solasta II, vos compagnons seront nettement plus vivants et importants, pouvant même prendre part aux conversations avec les PNJ.

Ce deuxième épisode sera aussi plus ambitieux techniquement grâce à l’Unreal Engine 5, qui ne sera pas de trop pour ce vaste nouveau monde à explorer, tandis qu’il utilisera le set de règles de l’édition 2024 de Donjons & Dragons 5ᵉ édition. On y retrouvera par exemple la possibilité de s’adonner à du multiclasse, pour vous laisser un peu plus libre dans l’approche de votre build.

Solasta II sera disponible en accès anticipé dès le 12 mars prochain sur PC.