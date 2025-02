Solasta II : Notre avis sur la démo du jeu de rôle tactique français disponible pendant le prochain Steam Next Fest

Il y a quelques jours, nous avons été invités à participer à un événement en ligne et avons pu découvrir en avance cette version pré-alpha de la suite de Solasta: Crown of the Magister. Voici notre avis garanti sans spoilers majeurs. Pour information, cette pré-alpha a tourné en configuration graphique Ultra (ray-tracing désactivé) sur un PC portable AORUS 17H BXF (2023) équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H (2,4 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM DDR5, et d’un écran LCD 17,3 pouces de résolution 1080p. Notre session dessus a duré environ 2h30, temps nécessaire pour la lancer et terminer dans son unique niveau de difficulté disponible et réglé par défaut.

Notez que le point de vue exposé dans cet article est celui d’une personne ayant effectué une seule partie complète du premier opus de la licence, en parallèle de sa commercialisation en mai 2021. En conséquence, elle n’a jamais relancé le jeu pour profiter des DLC, mises à jour et correctifs déployés par la firme française par la suite.

Une nouvelle campagne intrigante au cœur de Neokos

Se déroulant plusieurs décennies après les événements racontés dans Crown of the Magister, la démo de Solasta II nous invite à suivre une histoire originale et inédite mettant en scène quatre orphelins entièrement préconfigurés par Tactical Adventures : Knut, un paladin nain, Neyra, une guerrière/clerc humaine, Joralas, un ensorceleur elfe, et Daisy, une roublarde halfeline. Provenant toutes et tous du même refuge avant de devenir des aventuriers et aventurières suite à leur adoption par la famille Colwall, ils acceptent de partir en mission sur le mystérieux continent de Neokos.

Après avoir vécu ses premières péripéties au cours de son voyage, le groupe fait la connaissance et se lie d’amitié avec une certaine Ellie Sharpreef. Une rencontre qui les incite à faire une halte à Tor Wen, le petit village où l’Halfeline habite. Malheureusement, ce détour se révèle moins réjouissant que prévu. Arrivé sur place, elle les informe que Jabori, un Siklas, a récemment disparu. Plus inquiétant encore, d’étranges et fortes secousses se font ressentir dans toute la région depuis quelques temps. Troublée par la situation, la jeune femme leur demande d’enquêter sur la ou les causes de tous ces problèmes. Que découvrira le quatuor pendant ses investigations ? Ne comptez pas sur nous pour vous le révéler.

Afin de ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, nous nous contenterons de dire que, pour le moment, nous trouvons les premiers éléments scénaristiques de cette campagne intéressants sur le papier. Bien que l’absence de localisation française puisse être un frein pour en comprendre tous les enjeux, nous sommes vraiment curieux de voir comment le récit évoluera et réussira à nous tenir en haleine sur le long terme. Chaque personnage est doté de sa propre personnalité. Les doublages anglais sont extrêmement convaincants. La mise en scène nous parait légèrement plus travaillée et soignée qu’il y a quelques années. Quant aux dialogues, ils nous semblent bien écrits et quelques choix sont présents pour nous laisser personnaliser un minimum notre épopée.

Reste maintenant à savoir si tout ce qui touche de près ou de loin à la dimension narrative parviendra à être plus riche et accrocheur que ce qui nous avait été proposé en 2021.

Un gameplay et des combats stratégiques aux bases solides

Côté gameplay, la démo de Solasta II réintègre avec maîtrise la grande majorité des fonctionnalités présentes dans l’opus précédent. Autrement dit, elle associe intelligemment des éléments issus des RPG tactiques aux dernières règles de Donjons & Dragons, ce qui nous promet une expérience de jeu profonde en perspective où le résultat de presque chacune de nos actions sera déterminé par un lancer de dés.

Hors combats et à l’image de ce qu’il est possible de faire dans un Baldur’s Gate par exemple, elle nous laisse nous déplacer librement dans des zones semi-ouvertes plus ou moins vastes pour discuter avec quelques PNJ, commercer avec un marchand, nous reposer par l’intermédiaire de repos courts ou longs, ainsi que récupérer différents types de ressources, tout en prenant soin de répartir astucieusement le poids de l’inventaire propre à chaque personnage. Sans surprise, le loot obtenu a plusieurs utilités, telles que modifier et/ou améliorer l’équipement et certaines stats de notre groupe, ou tout simplement gagner de précieuses pièces d’or supplémentaires pour notre bourse. Nous supposons aussi que le craft d’objets et parchemins de sorts spécifiques sera de la partie mais il faudra patienter au moins jusqu’au lancement de l’accès anticipé pour le vérifier.

Concernant les affrontements, nous n’avons pas constaté de bouleversements majeurs, mis à part l’absence d’interactions avec l’environnement comme il y en avait de temps à autre dans le premier épisode de la saga. Axés sur la stratégie et se déroulant toujours au tour par tour, nous devons prendre en compte les positions, caractéristiques et compétences de notre quatuor, de nos alliés (quand nous en avons) et celles de nos ennemis pour espérer en sortir vainqueur. Un objectif qui sera un peu plus facile à atteindre si les développeurs réussissent à améliorer la lisibilité des escarmouches et arènes à l’avenir.

De réelles ambitions techniques en tête

Sur le plan technique, la démo de Solasta II nous donne l’occasion de remarquer que Tactical Adventures a de réelles et grandes ambitions pour sa production dans ce domaine. Pour preuve, l’abandon du moteur Unity au profit de l’Unreal Engine 5 fait déjà des merveilles sur les graphismes et la direction artistique des environnements de Neokos, la modélisation des personnages et des PNJ, les animations, la qualité et la profondeur du zoom/dézoom, etc. Même s’il faut demeurer prudent puisqu’elle en est encore à un stade de conception peu avancé, les intentions de l’entreprise tricolore en matière de rendu visuel ont de quoi nous faire rêver, surtout quand nous nous rappelons que Crown of the Magister était très loin de flatter la rétine, sans être catastrophique pour autant, à l’époque.

Sachez également que les premiers thèmes musicaux embarqués sont un vrai plaisir pour les oreilles. Que ce soit pendant une phase d’exploration ou un affrontement, nous avons déjà hâte de découvrir à quoi ressemblera la bande-son dans sa version finale. Quant à l’interface, elle a été entièrement refaite dans le but d’être plus épurée, tout en parvenant à nous donner immédiatement accès à la majorité des informations essentielles dont nous avons besoin à l’écran en temps voulu.

Pour finir, notez que, lors de l’évènement en ligne organisé par le studio parisien, nous avons appris que la trentaine de personnes travaillant sur le projet se focalise essentiellement sur l’expérience de jeu solo à l’heure actuelle. Toutefois, il devrait être bel et bien possible de jouer en coopération plus tard, sans que nous sachions quand précisément. De plus, nous ignorons combien de temps le titre restera en accès anticipé et, malheureusement, aucun éditeur de création de donjons n’est prévu pour le moment, la faute au changement de moteur opéré dans le cadre du développement de cet opus.

Bien qu’il s’agisse d’une version pré-alpha, la démo de Solasta II nous offre un premier aperçu sympathique et prometteur de ce à quoi devrait ressembler la suite de Crown of the Magister. Sincèrement, nous sommes très curieux de voir si Tactical Adventures sera capable d’assouvir toutes ses ambitions pour son jeu de rôle tactique. Des éléments de réponse plus concrets à ce sujet sont attendus lors de la sortie en accès anticipé du titre qui est programmée courant 2025 sur PC. A suivre…