Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : Du gameplay et une date de sortie dévoilés

Initialement prévu pour ce début d’année, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arrivera finalement un tout petit peu plus tard. Mais pour se faire pardonner, le titre s’exhibe un peu avec une première vidéo de gameplay.

Le défonçage de têtes à plus de 1000 mètres, c’est pour bientôt

Dans ce tout premier trailer de gameplay, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 nous montre les possibilités d’infiltration comme les tirs longue distance, qui fera bien entendu tout le sel du jeu. On peut y voir notamment des démembrements améliorés, comme un aspect graphique qui sera un chouïa meilleur surtout sur les versions PS5 et Xbox Series.

Clairement, le soft semble tout aussi jouissif que son prédécesseur et sachez que la production de CI Games nous proposera pas moins de cinq maps plus vastes que le premier volet. Qui plus est, pas moins de 20 contrats seront au programme, avec évidemment diverses activités annexes et différentes approches pour parvenir à vos fins.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 restera en somme dans la continuité de son aîné, et sachez qu’en précommandant le jeu vous obtiendrez :

Le Marcus Tactical – un sniper léger avec une excellente stabilité –

Le FFF-45 ACP Luring Pistol – un pistolet avec des munitions de leurres –

Deux skins d’armes

Voilà de quoi contenter les joueurs qu’on se le dise. Enfin, notez dans votre carnet la date de sortie de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, fixée pour le 4 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.