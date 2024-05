Lords of the Fallen et Sniper Ghost Warrior Contracts 2 devraient être disponibles dans le Xbox Game Pass d’ici peu de temps

Avec son million d’exemplaires vendus, Lords of the Fallen a permis à CI Games de se lancer dans de nouveaux projets dont une suite au Souls-Like qui n’est plus vraiment un secret aujourd’hui (tout en licenciant sans vergogne, car il n’y a pas de petits profits visiblement). Et histoire de rentabiliser encore un peu plus ce projet maintenant que les ventes ralentissent après un démarrage impressionnant, l’éditeur a visiblement accepté un marché avec Microsoft pour placer son jeu au sein du Xbox Game Pass. Et d’ailleurs, pas que Lords of the Fallen.