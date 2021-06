La version PS5 de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arrive le 24 août

Peut-être attendiez-vous la version PlayStation 5 pour mettre la main sur Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Repoussée un peu avant la sortie du titre, qui est déjà disponible sur les autres supports depuis début juin, cette dernière nous donne rendez-vous fin août pour son arrivée. Prête et prêt à honorer vos contrats de sniper ?

Une suite réussie ?

Cette date s’accompagne de quelques détails supplémentaires quant à la sortie initiale du jeu. On découvre par exemple une nouvelle bande-annonce qui vante les louanges du titre et on apprend également que les ventes numériques de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ont surpassé de 170% celles du premier volet sur la période de commercialisation. CI Games semble donc être satisfait du lancement de son dernier-né.

Pour rappel, la mouture PS5 profite des mêmes graphismes améliorés que sur Xbox Series avec des temps de chargement amoindris et de plus belles textures. La manette DualSense est également optimisée avec les gâchettes adaptatives qui permettront d’ajuster nos tirs et d’avoir des sensations différentes selon les armes. Deux modes seront disponibles, Performance, en 2K/60fps et Résolution, 4K/60fps.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series et fera son entrée sur PS5 le 24 août 2021. Retrouvez également notre avis à travers notre test complet.