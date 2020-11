Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sortira finalement début 2021

Officialisé fin mars, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ne sortira finalement pas cette année. Lors d’un entretien accordé au site australien Well Played, Daniel Sławiński, le lead level designer du projet, a déclaré qu’il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2021 pour profiter du FPS sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La date de sortie exacte sera révélée « dans les deux prochains mois. »

De la Sibérie au Moyen-Orient

Au cours de l’interview, le membre de CI Games a distillé quelques informations sur le titre. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci se déroulera de nos jours et prendra place au Moyen-Orient, le long des frontières libanaises et syriennes. Le joueur ou la joueuse y incarnera Reeper, un sniper assassin, qui devra accomplir vingt contrats répartis sur cinq vastes cartes permettant des tirs de précision à longue distance (plus de 1000 mètres).

Notez également que le FPS intègrera une IA améliorée, que le système de rivaux a été relégué au second plan et qu’aucun mode multijoueur n’est prévu pour le moment. Sachez que, aussi surprenant que cela puisse paraître, si la jaquette Xbox One du jeu précise qu’il sera rétrocompatible sur Series X | S, le développeur n’a pas clairement indiqué que ce sera le cas sur PlayStation 5 même si le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense « ont attiré l’attention du studio. »

Rendez-vous en début d’année prochaine sur PC et consoles pour découvrir Sniper Ghost Warrior Contracts 2.