CI Games : Au moins quatre autres jeux en plus de The Lords of the Fallen d'ici 2027, dont un Sniper Ghost Warrior

Connu notamment pour avoir dans son catalogue les licences Lords of the Fallen et Sniper Ghost Warrior, CI Games continue petit à petit de se faire un nom dans le milieu de l’industrie vidéoludique. Une situation que l’entreprise polonaise compte visiblement exploiter au maximum dans les années à venir. D’après un document destiné aux investisseurs relayé hier par Eurogamer, la firme de Varsovie prévoit de sortir au moins quatre autres jeux en plus de The Lords of the Fallen entre 2023 et 2027.

Un nouveau Sniper Ghost Warrior en 2024 et plus encore

Concernant les franchises déjà connues du public, les joueurs et les joueuses seront ravi(e)s d’apprendre que le lancement de The Lords of the Fallen est programmé pour l’an prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S et que le titre est bien présenté comme étant un Souls-like faisant office de reboot complet pour la série. Le studio Hexworks devrait nous en dire plus sur son gameplay d’ici la fin de l’année (lors de la cérémonie des Game Awards par exemple ?).

Autre annonce, suite au succès critique de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, un nouvel épisode de la saga SGW est en préparation. Malheureusement, il faudra faire preuve de patience avant d’en apprendre davantage car sa commercialisation n’est pas envisagée avant 2024. Notez simplement qu’il est développé sous la direction d’Underdog Studio avec le soutien d’un partenaire externe dont l’identité n’a pas été révélée.

Toujours selon ce même document, CI Games indique également que, en parallèle de la conception de ces deux productions, ses studios internes travaillent sur trois projets inconnus du grand public qui sont tous issus d’IP inédites.

Le premier, Project Survive, est, comme son nom de code le suggère, un jeu de survie conçu sous Unreal Engine 5 par Hexworks en collaboration avec BatFields, une entreprise tchèque fondée en octobre 2020 par les trois créateurs de BadFly Interactive que vous connaissez peut-être pour la licence Dead Effect. Sa fenêtre de lancement est fixée aux alentours de 2023-2024.

Un peu plus tard, vers 2024-2025, Underdog devrait nous proposer Project Scorpio, un shooter tactique multijoueur premium axé sur une expérience entièrement tournée vers le PvE. Sans surprise, il adoptera un modèle économique typique des jeux service (ou Game As A Service) avec l’ajout régulier de nouveaux contenus après sa sortie.

Quant à Project III, il s’agit de la production dont on en sait le moins étant donné que sa commercialisation n’est pas prévue avant 2025-2026 au plus tôt. Intégralement chapeauté par Hexworks, ce titre sera apparemment un action-RPG aux « mécaniques de gameplay ambitieuses pensées pour un large public » sans plus de précisions pour le moment.

Un avenir aussi tourné vers l’édition et les projets transmédia

En plus de se focaliser sur les titres mentionnés précédemment, la firme de Varsovie explique clairement aux investisseurs vouloir continuer de soutenir le développement de projets d’autres studios grâce à son label d’édition United Label (Tails of Iron, Röki, Eldest Souls) créé en 2017. Même si cela reste encore très flou, elle espère avoir l’opportunité d’ajouter « un à trois jeux de grande qualité par an » à son catalogue au cours des cinq prochaines années.

Notez aussi que, à partir de 2025, CI Games souhaite avoir acquis suffisamment d’expérience et de renommée dans le but d’offrir ses services à d’autres entreprises, notamment en matière d’expertise technologique, ainsi que collaborer avec des partenaires divers et variés afin d’exporter ses licences à destination de plusieurs marchés comme ceux du mobile, de la VR, du cinéma, de la télévision, des jeux de plateau et du livre. A suivre.