Test Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Une suite sympathique mais fainéante ?

Officialisé en mars 2020, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est disponible depuis le 4 juin 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S (version PlayStation 5 repoussée à une date indéterminée). Lancé à peine un an et demi après le dernier épisode de la série, ce nouvel opus est-il aussi convaincant que son prédécesseur ? Réponse dans ce test.

Conditions de test : Test réalisé sur un PC possédant une mémoire vive de 8 Go de RAM et équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz) et d’une NVIDIA GeForce RTX 2060. La phase d’essai a duré environ 11h, temps nécessaire pour terminer le jeu en ligne droite en difficulté « Fine Gâchette », l’équivalent du mode Normal du titre.

Raven : Seeker mais en mieux ?

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 délaisse Seeker ainsi que les paysages enneigés et glacials de Sibérie pour nous placer dans la peau d’un nouveau mercenaire, Raven. Embauché par un mystérieux employeur rappelant beaucoup celui présent dans Sniper Ghost Warrior Contracts, ce tireur d’élite est chargé de remplir une vingtaine de contrats au Kuamar, une région au climat aride inspirée du Moyen-Orient située à proximité des frontières libanaises et syriennes, afin de mettre un terme à la dictature locale dirigée depuis deux décennies par le président Omar Al-Bakr et sa femme, Bibi Rashida.

S’inscrivant dans la continuité de son prédécesseur, cet épisode propose un scénario anecdotique et une mise en scène simpliste réduite à quelques briefings avant chaque mission. Sa durée de vie en ligne droite est honnête et la rejouabilité est au rendez-vous grâce à la présence de nombreux défis secondaires. Quant à la personnalisation de l’armement et des compétences, elle a été un poil remaniée mais est toujours aussi poussée et elle profite de menus plus modernes et jolis à parcourir.

Rassurez-vous, à défaut de révolutionner la formule, le FPS se dote tout de même d’une petite nouveauté : les tirs de précision à longue distance (plus de 1000 mètres). Un ajout particulièrement sympathique qui vient renforcer la profondeur du gameplay tout en restant réaliste.

On trouve un bon emplacement de tir sécurisé. On s’y installe. On observe la zone. On localise la ou les cibles à abattre. On évalue correctement la distance avec les jumelles et en réglant l’élévation et le zoom de la lunette. On fait attention à la vitesse du vent et à notre rythme cardiaque. On ajuste notre position jusqu’à ce que le point orange de notre interface vire au rouge (dans le cas où cette aide à la visée est active bien entendu). Et, pour conclure, on presse la détente en espérant déclencher la killcam qui nous permettra de profiter des légères améliorations apportées aux démembrements de nos victimes.

Notez d’ailleurs que, suite à l’intégration de ces nouveaux contrats, le level design a été revu. Nous avons toujours droit au traditionnel tutoriel et à cinq vastes niveaux variant entre des zones désertiques et d’autres avec plus de flore et de verdure. Trois sont dédiés aux tirs à longue distance et deux proposent une conception similaire à ceux inclus dans l’opus de 2019. Comprenez par là que les développeurs n’ont pas créé de cartes associant le gameplay de Sniper Ghost Warrior Contracts avec celui de son successeur et c’est bien dommage.

Pas de panique, cela n’a pas un impact négatif sur votre liberté d’approche. La différence est que, au lieu d’alterner entre séquences d’infiltration, de tirs au sniper et, dans certains cas, d’action, la progression vers votre lieu d’observation est un peu plus linéaire, les objectifs de mission sont moins variés et c’est dans la manière d’éliminer une cible que vous pourrez et devrez faire preuve d’imagination (créer une diversion en tirant sur des fusibles, la tuer normalement ou en utilisant des barils d’explosifs à proximité…).

Bref, malgré une dimension narrative sans éclat, le gameplay reste excellent, il y a du contenu et le level design est soigné même si la dernière map manque cruellement d’inspiration, rendant l’ultime mission du jeu expéditive et oubliable.

C’est très léger pour une suite non ?

Bien que les fans invétérés de la licence apprécieront arpenter les différents niveaux du Kuamar tout en enchaînant les tirs à courte et longue distance, ce sont malheureusement les seules nouveautés apportées par cet opus, qui donne la désagréable impression d’être un gros DLC de Sniper Ghost Warrior Contracts plutôt qu’une suite digne de ce nom. Autrement dit, le titre possède des qualités et des défauts similaires à son prédécesseur.

Sur le plan graphique, le CryEngine offre un rendu visuel agréable dans l’ensemble avec quelques jolis panoramas mais souffre encore de plusieurs imperfections dans l’affichage de certains détails esthétiques. L’intelligence artificielle des ennemis, qui a soi-disant été améliorée, est toujours aussi perfectible dans son comportement et ses actions, que l’on soit repéré ou pas.

Les soldats qui essayent de nous barrer la route sont toujours les mêmes. La mécanique de « Rival » est un peu mieux exploitée mais reste sans grand intérêt. Le sound design et le doublage audio sont de qualité. Quant aux musiques d’ambiance, hormis celle du menu principal, aucune ne marque vraiment les esprits.

Enfin, quelques retards d’affichage de plusieurs éléments du décor ainsi que des bugs de texture (notamment lorsqu’on nage en restant à la limite de la surface de l’eau) de caméra et de collision pourront venir perturber votre expérience de jeu. Mention spéciale à celui qui nous permet de tuer un ennemi à travers une ou plusieurs vitres sans les briser.