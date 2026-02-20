Slay the Spire 2 démarrera son accès anticipé le 5 mars prochain

L’ascension de la Tour ne sera plus aussi solitaire

Mega Crit est enfin prêt à nous reparler de l’accès anticipé de Slay the Spire 2, qui avait pris un peu de retard. Le studio a sorti une superbe bande-annonce animée avec un peu de gameplay mettant en avant tous ses héros, anciens comme nouveaux (avec peut-être un teaser pour un sixième personnage à la fin ?). Une nouvelle vidéo qui permet surtout d’officialiser la date de l’accès anticipé de ce Slay the Spire 2, qui va donc démarrer le 5 mars prochain sur Steam.

On le rappelle, la grosse nouveauté de cette suite est de pouvoir arpenter la tour en compagnie de vos amis, puisque le jeu disposera d’un mode coopératif jouable jusqu’à 4, avec des cartes uniques pour favoriser l’entraide dans l’équipe. Rassurez-vous, vous pourrez toujours y jouer « à l’ancienne », en solo, avec énormément de contenu et de nouvelles cartes, même via l’accès anticipé.

On ignore encore combien de temps va durer cette période d’accès anticipé, mais sans doute pas mal de mois, et on imagine que la version complète sortira plus tard sur consoles.