L’accès anticipé de Slay the Spire 2 devait sortir cette année, mais il ne commencera qu’à partir de 2026

Le planning de fin d’année est de toute façon déjà bouché

Puisque tant de jeux ont revu leurs plans suite à la sortie du titre de Team Cherry, on aurait pu croire que le report de Slay the Spire 2 était en partie motivé par cela, mais c’est loin d’être le cas. Mega Crit déclare sur Steam que cette nouvelle date avait été décidée en amont de l’annonce de celle de Hollow Knight Silksong, et que le studio a simplement ressenti le besoin de prendre son temps, que ce soit pour peaufiner le jeu ou pour laisser à ses employés le temps de souffler après quelques moments difficiles.

Slay the Spire 2 n’entamera donc son accès anticipé qu’au mois de mars 2026 :

« Après de longues discussions en interne, nous avons pris la décision de déplacer la sortie de l’Accès Anticipé pour une date en mars 2026. Nous savons que ce n’est pas la nouvelle que vous espériez entendre (nous non plus, on meurt d’envie de vous faire découvrir le jeu !). À la base, nous envisagions une date fin 2025, mais il semblerait que nous avons eu tort. Il nous faut davantage de temps. Il n’y a pas qu’une seule raison à cela, ni de cause dramatique. Quelques événements de vie sont survenus à des membres de l’équipe (tout le monde va bien !) ; nous avons dit « est-ce que ce serait pas stylé si… » une fois de trop ; et, pour être tout à fait honnêtes, le jeu doit encore être peaufiné pour être à la hauteur de nos attentes. »

Le studio a publié une FAQ sur Steam pour donner davantage de précisions, afin de rassurer sa communauté sur l’avancement du projet.