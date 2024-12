Game Awards 2024 : Voici le résumé de toutes les annonces à retenir (The Witcher 4, Elden Ring Nightreign, Okami 2…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces qui ont été présentées à l’occasion des Game Awards 2024 (en esquivant les publicités), dont certaines effectuées lors du pré-show. Pour toutes les récompenses, consultez notre article dédié à ce sujet.

Ninja Gaiden Ragebound

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : été 2025

Habitué à l’idée de rendre hommage à des licences qui n’ont pas beaucoup été soignées ces derniers temps, Dotemu se lance maintenant dans la réhabilitation de la série Ninja Gaiden avec Ninja Gaiden Ragebound. Et pour cela, il s’est entouré du studio The Game Kitchen, a qui l’on doit les Blasphemous. On se dirige ici vers un jeu d’action en 2D au style pixel-art, qui proposera sans doute un sacré challenge si l’on se fie à l’historique de la licence.

One Move Away

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Est-ce que One Move Away ne serait pas la suite cachée de Unpacking ? Enfin presque, puisque au lieu d’emménager ici, il est question de déménager. Il vous est déjà arrivé de « jouer à Tetris » en essayant d’optimiser au mieux l’espace dans votre voiture en plein déménagement ou à un départ de vacances ? One Move Away vous propose exactement cela avec une série de puzzles où il faudra que tout rentre dans la voiture, sans rien casser.

Thick as Thieves

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : inconnue

Warren Spector (Deus Ex, Thief) reprend du service avec Thick as Thieves, un jeu d’infiltration multijoueur située dans les années 1910 (mais pas vraiment celles que l’on connait). En plus de veiller à voler l’objet de votre désir, vous ferez face à d’autres personnes qui ne vont pas vous laisser faire dans une ville vivante et remplie de PNJ à rencontrer.

Slay the Spire 2

Plateforme : PC

: PC Date : 2025

Slay the Spire 2 s’est rappelé à notre bon souvenir, cette fois-ci avec une première vidéo de gameplay où l’on découvre que la formule du premier épisode reste plus ou moins intacte. Ce deuxième opus ne changera a priori pas énormément de choses si ce n’est ajouter beaucoup de contenu inédit. On pourra découvrir tout cela dès l’année prochaine, date à laquelle le jeu entrera en accès anticipé.

Shadow Labyrinth (PAC-MAN)

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : 2025

Dans la droite lignée de l’épisode qui lui est consacré dans la série Secret Level, PAC-MAN fait sa révolution avec Shadow Labyrinth. Oubliez la chasse de fantômes habituelle, place à un jeu d’action et de plateformes en 2D à l’univers sombre et orienté science-fiction. Pas vraiment ce que l’on attendait de la série, mais après tout, pourquoi pas.

Steel Paws

Plateforme : Mobiles

: Mobiles Date : Inconnue

En attendant l’espoir de retrouver un nouveau Shenmue, Yu Suzuki se lance dans un nouveau projet sur mobile, Steel Paws. Prévu sur Netflix, celui-ci n’a encore rien dévoilé de son gameplay mais l’on imagine déjà une expérience colorée en bonne compagnie

Rematch

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : été 2025

Le studio Sloclap troque ses coups de poing pour des coups de pied avec Rematch. Après Sifu, l’équipe française tente de nouvelles choses dans ce titre que l’on pourrait qualifier de « Rocket League qui rencontre Galactic Football ». Deux équipes de cinq vont s’affronter dans des matchs au gameplay arcade et résolument multijoueur

The Witcher 4

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

La vraie conférence a débuté avec un trailer que l’on attendait pas vraiment. Enfin, en notre fort intérieur, si, mais l’espoir de le voir était plus que mince. The Witcher 4 a dévoilé sa toute première bande-annonce, mettant en scène une Ciri plus âgée que d’habitude, mais toujours aguerrie. Que dire d’autre si ce n’est que le jeu n’arrivera pas avant un bout de temps, 2025 était déjà exclu. On a au moins la confirmation que le jeu s’appellera bien The Witcher 4, et c’est déjà bien assez pour patienter et effectuer nos petites théories à son sujet.

Elden Ring Nightreign

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : 2025

Encore Elden Ring ? On pensait que From Software était passé à autre chose, mais l’univers de son jeu le plus vendu l’intéresse toujours. Dès 2025, il sera possible de retourner au sein de l’Entre-Terre avec Elden Ring Nightreign, un jeu coopératif axé sur la survie. Bon, Elden Ring a toujours été orienté vers la survie au sens premier du terme nous direz-vous, mais ici, tout est accentué. Notez qu’il ne s’agit pas d’un DLC, ni de Elden Ring 2, mais bien d’un spin-off disponible en standalone.

Final Fantasy VII Rebirth

Plateforme : PC

: PC Date : 23 janvier 2025

Plutôt que de remporter toutes les statuettes dans les catégories où il a été nommé, Final Fantasy VII Rebirth a plutôt fait parler de sa version PC. Celle-ci arrivera un peu avant le premier anniversaire puisqu’elle sortira sur PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 23 janvier prochain. En espérant que ce portage sorte dans un meilleur état que le premier remake sur PC.

Catly

Plateforme : PC – Switch – Mobiles

: PC – Switch – Mobiles Date : Inconnue

On pourrait flairer ici la patte de l’IA générative, mais on accordera à Catly le bénéfice du doute. Ce MMO centré sur les chats a de quoi faire parler de lui, ne serait-ce que parce que l’on a forcément envie de vivre la vie d’un félin. Mais en l’absence de vraie image de gameplay, on restera très méfiants envers ce projet qui a tout à prouver.

Nouveau jeu de Fumito Ueda

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Fumito Ueda et son équipe de GenDesign nous ont fait languir pendant longtemps, et l’attente devrait encore continuer. Cependant, le prochain jeu du studio est apparu lors de la conférence, dévoilant un monde plutôt orienté science-fiction, loin des autres oeuvres du studio. On peut tout de même bien reconnaitre quelques références aux autres jeux, comme cette petite escalade sur le dos du mecha qui fait évidemment penser à Shadow of the Colossus. Pas de vrai titre pour le moment, ce qui veut dire qu’il n’est pas prêt de sortir.

The Outer Worlds 2

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

L’année 2025 d’Obsidian sera plus que chargée. Avowed arrivera en début d’année avant de laisser sa place à The Outer World 2, une suite confirmée il y a de cela pas mal de temps et qui a fait une réapparition lors de ces Game Awards. Fait notable, on retiendra surtout que cette suite sortira sur PC et Xbox via le Game Pass, comme prévu, mais aussi qu’elle arrivera sur PS5. Le premier jeu était sorti sur les consoles PlayStation, mais c’était avant l’acquisition du studio par Microsoft. Après tout, ce ne sera pas le seul jeu des Xbox Game Studios à débarquer chez la concurrence cette année.

Split Fiction

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 6 mars 2025

Le prochain jeu des créateurs de It Takes Two sera donc Split Fiction. Sans surprise, la coopération est toujours au programme avec deux protagonistes qui vont devoir tester des simulateurs de mondes imaginaires et rencontrer quelques problèmes. On voyagera donc entre un monde fantastique et un univers de science-fiction, avec toute l’inventivité de Hazelight Studios. On découvrira plus d’informations sur le jeu dès aujourd’hui, et en attendant, on sait déjà que le titre sortira le 6 mars 2025.

Fragpunk

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 6 mars 2025

Après quelques phases de test plutôt bien appréciées, Fragpunk a dévoilé sa date de sortie, désormais logée au 6 mars 2025. Un hero-shooter en 5c5 assez classique au premier coup d’oeil mais qui intègre des cartes pour ses compétences à débloquer en cours de parties pour renouveler l’expérience

Steel Hunters

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Wargaming est l’un des plus gros studios, derrière les très prolifiques War Thunder et surtout, World of Tanks et ses nombreuses déclinaisons. Cinq ans après avoir ouvert son nouveau studio en Angleterre, l’éditeur accouche d’une nouvelle licence qui sent bon les mechas. Un titre PvPvE qui mélange extraction et hero-shooter qui, sur le papier, pourrait ressembler à tous les autres jeux génériques du style, auquel on apporterait cependant l’expertise du groupe.

Blackfrost: The Long Dark II

Plateforme : PC

: PC Date : 2026

Le jeu de survie The Long Dark aura étonnamment droit à une suite avec Blackfrost: The Long Dark II. La formule reste la même à l’exception de la composante coopérative qui s’invite dans la danse, pour vous sentir un peu moins seul. Hinterland Studio parle ici d’un vrai survival-RPG, qui aura besoin de temps pour être à la hauteur des attentes, c’est pourquoi il sortira d’abord en accès anticipé, à l’image du premier épisode.

Klling Floor 3

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : mars 2025

Rapide passe pour Killing Floor 3 qui a dévoilé un trailer bien nerveux avec du zeds à défourailler en veux-tu en voilà. L’information à retenir ici, c’est qu’il arrivera en mars 2025 avant une bêta fermée qui aura lieu un peu avant.

Borderlands 4

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Comme promis, Borderlands 4 est venu nous montrer ses premières images, et pas juste via un trailer en CGI. C’est bien du in-game qui a été présenté, nous permettant ainsi de découvrir rapidement les personnages que l’on incarnera. Ce quatrième épisode nous promet une variété de builds jamais vue par le passé, avec davantage de place laissée à l’exploration dans un monde plus vivant. De nouvelles mécaniques de déplacement seront également au programme. Rendez-vous maintenant en 2025 pour découvrir tout ça.

Tekken 8

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 16 décembre (pour le Season Pass)

On attendait Tifa, et c’est finalement un autre personnage de Final Fantasy qui s’invite dans Tekken 8. Bandai Namco et Square Enix effectuent la même stratégie que la dernière fois avec Noctis. Cette fois, c’est donc Clive de Final Fantasy XVI qui vient casser quelques bouches et se (i)fritter avec tout le casting de Tekken 8. Vous pourrez « accepter la vérité » dès le 16 décembre en compagnie de Clive si vous possédez le Season Pass du jeu.

Splitgate 2

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : 2025

Pas grand chose à se mettre sous la dent pour Splitgate 2 qui n’avait qu’un trailer à dévoiler. Etant donné que le titre a déjà dévoilé pas mal de gamepaly lors de ses phases de test, on n’apprend rien de fondamentalement nouveau et on se contentera de quelques séquences rythmées et d’une promesse de sortie toujours prévue pour 2025

Virtua Fighter

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

On pensait que l’énième portage de Virtua Fighter 5 sur PC était le fameux nouveau jeu dont SEGA parlait, mais il se trouve que non, pour le plus grand bonheur des fans. Ryu Ga Gotoku, le studio derrière les jeux Yakuza/Like a Dragon, semble travailler sur un tout nouvel épisode dont les premières images ont été diffusées. On en sait encore très peu sur cet épisode, mais la licence est bien de retour, pour de vrai cette fois.

Project Century

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Et ce n’était pas le seul projet dans la besace de Ryu Ga Gotoku. Non, pas de nouveau Like a Dragon à l’horizon, ou du moins pas encore, mais un certain Project Century, qui nous renvoie un siècle en arrière en 1915. Encore une fois, beaucoup de détails restent inconnus à ce jour en dehors des images que vous pouvez voir ici, mais le résultat donne envie.

Turok Origins

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

Un temps abandonné, Turok fait son grand retour sur scène avec Turok Origins. Un jeu développé par Saber Interactive, qui nous fera partir à la chasse aux dinosaures, mieux équipé que jamais. Notamment avec une super-combinaison, qui pourra absorber l’ADN de vos ennemis tombés au combat pour s’approprier leurs caractéristiques et gagner de nouvelles compétences.

Warframe 1999

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : Disponible

Warframe est plus vivant que jamais même après autant d’année d’existence. Et avec sa mise à jour 1999 devrait encore ajouter un nouveau souffle à l’expérience avec une ambiance totalement différente pour le titre. Et la communauté du jeu n’aura pas à attendre longtemps pour découvrir tout cela, étant donné que l’update sort aujourd’hui.

Palworld

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 23 décembre

L’action en justice intentée par Nintendo ne va pas ralentir Pocketpair, qui continue à publier ses mises à jour pour Palworld. Comme promis, la prochaine sortira le 23 décembre prochain et sera nommée « Feybreak ». Vous y découvrirez bien entendu de nouveaux Pals à capturer sur une toute nouvelle île qui promet d’être massive (six fois plus que la dernière île supplémentaire).

Onimusha: Way of the Sword

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

On enchaîne avec les licences qui reviennent de nulle part. Direction Capcom qui a confirmé les rumeurs concernant un nouvel épisode de la série Onimusha, nommé Onimusha: Way of the Sword. Les premières images de ce nouvel épisode nous montrent l’univers sombre dans lequel on ira trancher quelques démons, mais dans pas mal de temps. Avec l’année 2025 qui sera complètement occupée par Monster Hunter Wilds, l’éditeur va ici prendre son temps et ne sortira ce nouveau jeu qu’en 2026.

The First Berserker: Khazan

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 27 mars 2025

Le Souls-like de Nexon a donné de ses nouvelles grâce à une nouvelle vidéo qui était censée nous révéler par surprise la date de sortie du jeu. Effet loupé puisque cette date avait fuité quelques jours auparavant, mais c’est maintenant officiel : The First Berserker: Khazan sera bien disponible dès le 27 mars prochain. Et on est franchement soulagé de ne pas le voir débarquer au mois de février (tant celui-ci est bouché), étant donné qu’il nous avait donné rendez-vous pour le tout début d’année.

Arad: Dungeon & Fighter

Plateforme : PC – Mobiles

: PC – Mobiles Date : Inconnue

Deuxième jeu de la licence Dungeon & Fighter après The First Berserker: Khazan, Arad: Dungeon & Fighter. Un titre qui reprend totalement le style de Genshin Impact en étant un action-RPG en monde ouvert dans la pure tradition du gacha à la mode depuis maintenant quatre ans. Arrivera-t-il à se démarquer en dehors de son utilisation de l’Unreal Engine 5 ?

Dying Light: The Beast

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : été 2025

L’été 2025 sera placé sous le signe de l’apocalypse zombie, du moins si Dying Light: The Beast vous fait de l’oeil. Ce standalone nous présente Kyle Crane en grande difficulté face au Baron, menace principale à laquelle on devra se confronter, en plus des infectés qui pullulent un peu partout. Techland ne veut pas encore donner de date définitive, mais ce sera durant l’été que l’on pourra déchaîner la bête en nous.

Stage Fright

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Il serait dommage de ne retenir que le nouveau projet de Josef Fares dans les titres coopératifs à surveiller : les créateurs de l’excellent Overcooked lancent une nouvelle franchise, Stage Fright et vont tenter de mélanger les moments délirants de Overcooked à une expérience à la escape room.

Game of Thrones Kingsroad

Plateforme : Mobiles

: Mobiles Date : Inconnue

Si l’on ne savait pas déjà que Game of Thrones Kingsroad était un jeu mobile, on aurait presque été emballé par la proposition. Mais il s’agira là d’un action-RPG qui ne sortira pas sur consoles, ce qui n’enlève peut-être rien à sa qualité finale après tout. On voit surtout ici que le jeu veut largement mettre en avant les personnages de la série, dont les modèles sont calqués sur Kit Harrington et compagnie.

Double Dragon Revive

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date : 23 octobre 2025

Double Dragon Revive est l’un des seuls grands courageux de l’industrie. À l’heure où personne ne veut poser sa date de sortie en fin d’année 2025 par peur du raz-de-marée GTA, il n’a pas hésité à affirmer qu’il serait disponible au mois d’octobre de l’année prochaine. C’est un peu tôt pour annoncer une date aussi précise, mais soit.

Screamer

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Milestone a officialisé le retour d’une vieille franchise de jeux de course des années 90 : Screamer. Ce reboot s’annonce comme particulièrement ambitieux, en gardant son ton très arcade tout en ayant une réelle volonté de développer sa narration et son cadre artistique, puisqu’en collaboration avec Troy Baker pour l’une des voix, et Polygon Pictures pour ses cinématiques. Un titre qui sent bon la science-fiction et les inspirations puisées des anciens animes.

The Last of Us Part II

Plateforme : PC

: PC Date : 3 avril 2025

Dans le même élan que Final Fantasy VII Rebirth, The Last of Us Part II Remastered a lui aussi voulu montrer sa version PC et confirmer sa date de sortie. Ce sera donc pour le 3 avril prochain, pour un portage dans la même veine que le premier épisode.

Sonic Racing: CrossWorlds

Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch Date : Inconnue

Sega était aussi en pleine forme et s’il n’avait pas de nouveau vrai jeu Sonic à dévoiler ce soir, il avait tout de même une petite surprise pour terminer l’année de Shadow sur les chapeaux de roues. C’est le cas de le dire puisqu’un nouveau jeu Sonic Racing a été officialisé avec un premier visuel du bolide du rival de Sonic. On en voit cependant assez peu dans ce court teaser, qui ne nous donne même pas de vague période de sortie.

Mafia: The Old Country

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : été 2025

Deuxième jeu 2K a faire parler de lui pour cette soirée, et pas des moindres : Mafia: The Old Country a dévoilé ses premières images impressionnantes, qui nous embarquent dans une Italie aussi belle que dangereuse. Le contexte de cet épisode devrait apporter un peu d’air frais à la licence, loin des ruelles habituelles des trois premiers épisodes. Et il arrivera à la période idéale pour profiter de cette région ensoleillée, c’est-à-dire durant l’été 2025.

Dispatch

Plateforme : PC – Consoles (non précisées)

: PC – Consoles (non précisées) Date : 2025

Quelques anciens de Telltale ayant travaillé sur The Wolf Among Us se sont réunis pour se concentrer sur Dispatch, un jeu narratif qui se veut être une comédie de super-héros dans laquelle on incarnera un ancien justicier privé de son armure, et qui va donc passer du côté administratif de toute cette société super-héroique. Beaucoup de choix au programme et surtout un casting 5 étoiles, mené par Aaron Paul (Breaking Bad) et Laura Bailey (The Last of Us Part II).

Okami 2

Plateforme : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Capcom aime décidément faire revivre les morts. Après Onimusha, l’éditeur s’attaque à Okami avec la mise en chantier d’une suite. On comprend ici que la production vient à peine de démarrer, puisque le jeu n’a pas encore de titre officiel. En revanche, il aura droit à un renfort de poids puisque Hideki Kamiya reprend du service pour cette suite, en retrouvant sa casquette de réalisateur.

Crimson Desert

Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Fin 2025

Le jeu d’action et d’aventure un peu fourre-tout qu’est Crimson Desert en a dévoilé un peu plus avec une vidéo mettant en avant la richesse de son monde et de son gameplay. Un titre ambitieux, qui aura donc besoin d’encore un peu de temps pour être peaufiné. On a donc eu la confirmation qu’il visait une sortie à la fin de l’année 2025, sans plus de précisions. Mais on peut maintenant être sûr que le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series en plus du PC.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Plateforme : PS5

: PS5 Date : Inconnue

L’obligatoire dernier one more thing de la conférence n’était autre que le prochain jeu de Naughty Dog. Il s’agit donc bien d’une nouvelle licence nommée Intergalactic: The Heretic Prophet, qui prend place dans un univers de science-fiction. Dans une vidéo avec un placement de produit par minute, on découvre un pitch assez énigmatique qui semble tendre vers le jeu d’action. On incarnera ici Jordan A. Mun, chasseusse de primes envoyée sur la planète Sempiria qui a été coupée de toute communication depuis des centaines d’années.

En résumé, une édition plus que solide si l’on omet toute la partie attribuée aux récompenses et le fait que la première partie ait été bien plus intéressante que la seconde. Beaucoup de gros noms parmi les licences présentes, avec quelques annonces inattendues qui feront parler d’elles durant encore des mois. Et vous, quelles annonces retenez-vous ?