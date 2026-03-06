Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2

La bonne pioche

Personne ne prévoyait un si gros lancement pour Slay the Spire 2, encore moins Mega Crit, même avec le succès très important du premier jeu. Le studio a eu la surprise de voir son titre être totalement plébiscité sur Steam dès le début de l’accès anticipé, avec un pic de plus de 280 000 connexions en simultané sur Steam.

Quelque chose d’assez inédit pour un titre du genre, puisque Mewgenics avait pourtant établi un record avec plus de 115 000 connexions simultanées le mois dernier, dépassant ainsi le score de Hades 2. Slay the Spire 2 écrase donc la concurrence, alors qu’il n’est pour l’instant que disponible dans sa version en accès anticipé.

Et les premiers retours sont unanimes puisque le jeu récolte presque 94% d’avis positifs sur Steam pour le moment. Allez savoir si c’est la possibilité de jouer à plusieurs qui a permis à cette suite d’aller chercher encore plus de monde, ou si c’est simplement l’attente de retrouver cet univers et ce gameplay si particuliers sans attendre la version 1.0 du jeu. L’important pour Mega Crit, c’est que Slay the Spire 2 est déjà une grande réussite commerciale.