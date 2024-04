Slay the Spire II change également de moteur graphique

Largement acclamé par les joueurs et la critique, Slay the Spire a ouvert la voie au genre roguelite/deckbuilders sur la scène indépendante. La suite de ce précurseur est donc attendue avec impatience. L’annonce n’a pas été riche en informations, mais nous devrions retrouver les fondamentaux du premier opus enrichis de nouveaux archétypes et mécaniques de cartes. Concernant les classes, le trio de base devrait être reconduit (le guerrier et l’assassin, notamment, d’après les premières images), auxquels s’ajouteront de nouvelles classes telles que le Necrobinder, récemment annoncé.

La page Steam du jeu nous révèle que nous devrions également avoir de nouvelles façons de jouer, en plus de rafraichir le bestiaire, les trésors et les évènements aléatoires. Les développeurs nous informent également que le moteur du jeu a été totalement conçu en interne afin d’apporter de nouvelles touches esthétiques. Néanmoins, ce changement technique résulte principalement des controverses de l’année dernière liées à Unity. Mega Crit, généralement discret sur les réseaux sociaux sauf pour des annonces promotionnelles, avait publié un communiqué expliquant que les décisions prises par Unity avaient compromis des années de développement de leur prochain jeu (on sait désormais qu’il s’agissait de Slay the Spire II).

Comme pour Slay the Spire premier du nom, cette suite reprendra le chemin de l’accès anticipé sur Steam en 2025 avant de sortir sur les autres plateformes.