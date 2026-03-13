SlashZero : Un jeu d’action-plateforme roguelike en 2D à la direction artistique façon animé s’officialise sur PS5 et PC

Des Timehackers contre le Seigneur du Vide

Le trailer de SlashZero fut suffisamment court pour en garder sous le pied, et suffisamment long pour laisser une note d’intention particulièrement excitante. Le studio Streetlamp pioche ses inspirations dans la japanim et compte miser sur des animations chiadées et un univers cyberpunk. Et de ce qu’on voit, on a bien compris le message.

SlashZero est un jeu d’action-plateforme en 2D qui se veut très dynamique avec un gameplay frénétique et permettant des combos aériens. Et puis en allant chercher des mécaniques roguelike, de nombreux builds seront possibles pour que chaque run nous donne envie de tester autre chose, en sachant qu’il sera aussi possible de débloquer des éléments de progression permanents.

Pour ce qui concerne l’histoire, nous incarnerons deux Timehackers lancés dans une quête à travers le temps pour découvrir la vérité sur les secrets impliquant notamment HIEROS, le Seigneur du Vide et l’antagoniste principal.

On a déjà hâte d’en voir plus pour ce SlashZero, dont la sortie n’est malheureusement pas définie. On sait au moins qu’il sortira sur PS5 et PC (via Steam et Epic) en sachant que des playtests arrivent prochainement.