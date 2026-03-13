SlashZero : Un jeu d’action-plateforme roguelike en 2D à la direction artistique façon animé s’officialise sur PS5 et PC

Parfois, on se dit qu’un jeu montré en pré-show ou en post-show aurait mérité une place dans la conférence en elle-même. La fin du Future Games Show Spring Showcase 2026 a laissé place à quelques annonces additionnelles, dont SlashZero, un jeu d’action développé par Streetlamp Studio et qui a l’air d’avoir une sacrée pêche. C’est en tout cas ce que suggère son trailer d’annonce montrant l’un des deux personnages principaux à l’œuvre.

