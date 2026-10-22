Un jeu Les Sims a été mis de côté en interne, mais au profit d’un autre épisode encore non annoncé

L’avenir s’écrira surtout avec le Project Evergreen

Au moment où le rachat d’Electronic Arts par le fond d’investissement public d’Arabie Saoudite, Silver Lake et Affinity Partners prenait sérieusement forme, Maxis voulait rassurer quant à son engagement sur Les Sims et aux valeurs portées par la licence, tous deux intacts. Différents projets étaient par ailleurs en préparation, mais on apprend via un communiqué officiel d’Electronic Arts que l’un d’entre eux n’est plus d’actualité.

Rappelez-vous du Project Rene, le nom de code de ce titre à destination du marché mobile, porteur d’une composante multijoueur. Eh bien, visiblement renommé Project Lotus entre temps, son développement a été mis en pause. Dans le cadre de son projet de restructuration, EA a reconsidéré ses priorités et souhaite désormais que tous les efforts de Maxis soient concentrés sur Project Evergreen, le très probable prochain gros opus de la saga.

Le gros souci, c’est qu’il y a justement des conséquences humaines sur… Maxis puisque dans les 400 personnes virées on y retrouve une partie du studio, selon une source anonyme en contact avec le média Vertical Slice et d’après également des publications LinkedIn de membres concernés. C’est le cas d’Anna Huerta, directrice créative.

Le montant exact des licenciements en vigueur chez Maxis reste flou, et même si on imagine que le studio a encore de quoi voir venir étant donné la puissance de la marque Les Sims, on déplore évidemment ces suppressions de postes, tout comme celles chez Full Circle (Skate) et Ripple Effect (Battlefield) sans parler de la fermeture, on le rappelle, de Bioware.