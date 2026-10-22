Un jeu Les Sims a été mis de côté en interne, mais au profit d’un autre épisode encore non annoncé

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L’avenir de la série Les Sims a forcément posé question durant ces dernières années, surtout avec une actualité tournant autour d’Electronic Arts et son rachat. On sait depuis un petit moment maintenant qu’il n’y aura pas de Les Sims 5 et que la licence souhaite s’étendre via des expériences légèrement différentes, en plus de la recette traditionnelle. Hélas, les derniers chamboulements du côté d’EA ont eu des répercussions sur ces plans, et ces changements ont été rendus publics.

les sims 4
Les Sims 4 // Source : Electronic Arts

L’avenir s’écrira surtout avec le Project Evergreen

Au moment où le rachat d’Electronic Arts par le fond d’investissement public d’Arabie Saoudite, Silver Lake et Affinity Partners prenait sérieusement forme, Maxis voulait rassurer quant à son engagement sur Les Sims et aux valeurs portées par la licence, tous deux intacts. Différents projets étaient par ailleurs en préparation, mais on apprend via un communiqué officiel d’Electronic Arts que l’un d’entre eux n’est plus d’actualité.

Rappelez-vous du Project Rene, le nom de code de ce titre à destination du marché mobile, porteur d’une composante multijoueur. Eh bien, visiblement renommé Project Lotus entre temps, son développement a été mis en pause. Dans le cadre de son projet de restructuration, EA a reconsidéré ses priorités et souhaite désormais que tous les efforts de Maxis soient concentrés sur Project Evergreen, le très probable prochain gros opus de la saga.

Maxis studio logo 1

Le logo du studio Maxis // Source : Maxis

Le gros souci, c’est qu’il y a justement des conséquences humaines sur… Maxis puisque dans les 400 personnes virées on y retrouve une partie du studio, selon une source anonyme en contact avec le média Vertical Slice et d’après également des publications LinkedIn de membres concernés. C’est le cas d’Anna Huerta, directrice créative.

Le montant exact des licenciements en vigueur chez Maxis reste flou, et même si on imagine que le studio a encore de quoi voir venir étant donné la puissance de la marque Les Sims, on déplore évidemment ces suppressions de postes, tout comme celles chez Full Circle (Skate) et Ripple Effect (Battlefield) sans parler de la fermeture, on le rappelle, de Bioware.

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Date de sortie : 04/09/2014

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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