Les membres Xbox Insider peuvent à présent acheter des forfaits pour jouer en cloud, sans abonnement Game Pass

Les tarifs sont révélés

Après l’arrêt du jeu en illimité via le Xbox Cloud Gaming, avec d’ores et déjà de sérieuses restrictions selon le palier d’abonnement Game Pass, Xbox vient de lancer l’achat de temps jeu sur le cloud pour les non-abonnés. Voici le temps alloué selon la somme déboursée, en dollars, en attendant d’avoir la conversion officielle en euros :

10 heures pour 3,99$

25 heures pour 7,99$

50 heures pour 11,99$

Rappelons que cette fonctionnalité n’est disponible pour l’instant qu’auprès des membres Xbox Insider, avant un déploiement plus global en novembre, et qu’il existe aussi une offre gratuite. Contre le visionnage de pubs, le joueur ou la joueuse dispose d’une session de jeu d’une heure, sur les appareils et dans les régions compatibles.

Il est bon de préciser aussi que rien ne garantit que ces tarifs soient les mêmes que ceux appliqués dans le cadre des achats supplémentaires pour les clients et clientes Game Pass ayant dépassé leur quota lié à leur palier d’abonnement. Tous les contours de la pratique sont donc encore à dessiner, mais on imagine mal en tout cas le public hardcore abuser du cloud, vu la somme que ça peut vite représenter.