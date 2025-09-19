Skate effectue un joli lancement, mais reste sous le feu de nombreuses critiques

La réception du free-to-play est mitigée

Full Circle s’est félicité d’avoir attiré au moins 2 millions de personnes en un seul petit jour sur le dernier Skate, signe qu’il y a là un public très curieux de ce que peut donner la licence lorsqu’elle passe par la case free-to-play. Le fait que le jeu soit gratuit aide évidemment à attirer plein de monde, mais pour un jeu de skate, cela reste un bon chiffre.

Oui, mais. En regardant les commentaires laissés sur Steam, on se rend compte que le titre atteint tout juste la moyenne d’avis positifs (54,88%) pour plus de 13 000 avis, et le jeu semble aujourd’hui plus faire parler de lui sur les réseaux sociaux pour ses bugs et ses moments absurdes que pour ses vraies qualités. En témoigne la vidéo ci-dessous, où l’on voit un mode de déplacement… peu commun. Ce qui n’est là que la surface de l’iceberg, avec des problèmes plus importants de serveurs et de contenus.

Watching Vinny stream the new busted Skate sent me back over a decade, video games are so back. — Ultima (@ultimashadow.bsky.social) 2025-09-18T05:10:40.244Z

Après tout, Skate n’est pas le premier jeu free-to-play lancé en accès anticipé qui dispose de bugs du genre. Mais ces soucis paraissent très présents, et viennent un peu gâcher la première impression que peut laisser le jeu. Nul doute que le studio analyse tous les retours pour corriger cela au plus vite, en plus de ce qu’il a prévu dans sa feuille de route pour les futures mises à jour du jeu.