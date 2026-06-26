L’action-RPG gacha Silver Palace entrera prochainement en phase de bêta fermée

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Comme s’il n’y avait pas assez de jeux service à la sauce Genshin Impact comme cela, Silver Palace vient s’ajouter à cette longue liste de jeux du même genre. À sa décharge, le projet semble ambitieux, avec un système de combat séduisant sur le papier et une dimension enquête qui pourrait lui permettre de se démarquer du reste du marché. On le saura bientôt, puisque le jeu va proposer une bêta.

Silver Palace

L’enquête est (presque) ouverte

Cette bêta de Silver Palace n’a pas encore de date, mais les inscriptions pour y participer sont maintenant ouvertes, et ce jusqu’au 16 juillet prochain. Vous ne découvrirez ici qu’une petite portion du jeu, et votre progression sera effacée suite à la fin de la période d’essai. Vous pourrez néanmoins découvrir le début du jeu pour savoir si le titre mérite votre intérêt ou non.

La bêta du jeu aura uniquement lieu sur PC, même si Silver Palace est aussi attendu sur mobiles. Par conséquent, les configurations PC du jeu ont été partagées afin de savoir si votre bécane aura ce qu’il faut pour faire tourner le gacha :

Configuration minimale

  • Processeur : Intel Core i7-8700/AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB/AMD Radeon RX 580 8 GB
  • VRAM : 6 Go
  • RAM : 12 Go
  • Espace de stockage : 65 Go

Configuration recommandée

  • Processeur : Intel Core i7-12700/AMD Ryzen 7 5800X
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060/AMD Radeon RX 6600 XT
  • VRAM : 8 Go
  • RAM : 16 Go
  • Espace de stockage : 65 Go SSD

Rendez-vous maintenant sur le site officiel de Silver Palace pour avoir une chance de participer à cette bêta.

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Jaquette de Silver Palace
Silver Palace
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Date de sortie : N/C

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