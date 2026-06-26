L’action-RPG gacha Silver Palace entrera prochainement en phase de bêta fermée

L’enquête est (presque) ouverte

Cette bêta de Silver Palace n’a pas encore de date, mais les inscriptions pour y participer sont maintenant ouvertes, et ce jusqu’au 16 juillet prochain. Vous ne découvrirez ici qu’une petite portion du jeu, et votre progression sera effacée suite à la fin de la période d’essai. Vous pourrez néanmoins découvrir le début du jeu pour savoir si le titre mérite votre intérêt ou non.

La bêta du jeu aura uniquement lieu sur PC, même si Silver Palace est aussi attendu sur mobiles. Par conséquent, les configurations PC du jeu ont été partagées afin de savoir si votre bécane aura ce qu’il faut pour faire tourner le gacha :

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i7-8700/AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700/AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB/AMD Radeon RX 580 8 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB/AMD Radeon RX 580 8 GB VRAM : 6 Go

: 6 Go RAM : 12 Go

: 12 Go Espace de stockage : 65 Go

Configuration recommandée

Processeur : Intel Core i7-12700/AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-12700/AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060/AMD Radeon RX 6600 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3060/AMD Radeon RX 6600 XT VRAM : 8 Go

: 8 Go RAM : 16 Go

: 16 Go Espace de stockage : 65 Go SSD

Rendez-vous maintenant sur le site officiel de Silver Palace pour avoir une chance de participer à cette bêta.