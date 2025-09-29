Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps

Un meilleur démarrage que le dernier remake

Konami peut se féliciter d’avoir bien négocié le retour de sa licence culte. Silent Hill 2 Remake était déjà considéré comme un succès, mais puisqu’il s’appuyait sur l’un des épisodes les plus appréciés des fans (pour ne pas dire l’épisode le plus populaire), il restait encore à savoir si un épisode inédit pouvait attirer autant de monde. La réponse est un franc oui, puisque l’éditeur annonce aujourd’hui que Silent Hill f dépasse déjà la barre symbolique du million d’exemplaires distribués.

Et si cela un déjà une bonne nouvelle en soi pour Konami, ce dernier est fier d’annoncer que Silent Hill f a accompli ce score en moins de temps que Silent Hill 2 Remake en son temps, même si ça ne se joue qu’à quelques jours près :

« Le remake de Silent Hill 2, sorti l’année dernière, a dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde en une semaine seulement, mais Silent Hill f connaît une croissance des ventes encore plus rapide dans chaque région, y compris au Japon. Ce dernier volet a rencontré un franc succès, tant au Japon qu’à l’étranger. »

Le fait que le jeu soit disponible sur davantage de plateforme y est aussi sans doute pour quelque chose. Cela envoie en tout cas un bon signal à Konami, qui espère maintenant faire encore mieux avec le remake du premier Silent Hill, qui est en développement chez Bloober Team. Et puisque les nouveaux épisodes fonctionnent également, on peut désormais espérer que d’autres choses plus inédites se préparent.

Silent Hill f est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.