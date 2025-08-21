Si Hollow Knight Silksong a mis autant de temps, c’est simplement parce que son studio s’amusait à le développer

Pas d’histoire sordide, juste une équipe qui prend du plaisir sur son projet

Lorsque l’on parle de développement qui s’éternisent, l’industrie ne nous a pas habitués à des histoires qui se terminent bien. Trop souvent, il est question de crunchs, de cadres tyranniques et des deadlines impossibles à tenir qui compliquent la vie des studios. Pour Hollow Knight Silksong, le journaliste de Bloomberg révèle que rien de tout cela ne s’est passé. Ari Gibson et William Pellen, les co-fondateurs de Team Cherry, indiquent que le jeu a certes pris beaucoup de temps, mais c’est simplement parce que le studio voulait y aller à son rythme :

« On s’est bien amusés. De toute façon, tout ça n’est qu’un moyen d’exprimer notre créativité. C’est agréable de créer des choses amusantes […] Il n’y a jamais eu de blocage. Le jeu a toujours progressé. C’est juste que nous sommes une petite équipe, et les jeux prennent beaucoup de temps. Il n’y a pas eu de grandes controverses derrière tout ça. »

Schreier a tout de même voulu en savoir plus et les deux intéressés ont révélé que l’ambition du projet n’a cessé de progresser, ce qui est la vraie raison derrière cette attente. D’abord pensé comme un DLC du premier jeu avec un monde plus petit, Silksong est devenu une suite à part entière avec un monde encore plus large et un système de quêtes. Team Cherry voulait toujours ajouter de nouveaux détails ou systèmes dans le jeu et ne s’est jamais privé de le faire, à tel point que le studio aurait pu continuer à travailler sur le projet presque indéfiniment, juste parce que ses créateurs s’amusaient à tester des idées :

« On travaille toujours sur une nouvelle idée, un nouvel objet, une nouvelle zone, un nouveau boss. C’est vraiment bien. C’est juste pour terminer le jeu qu’on arrête. On aurait pu continuer. »

Une méthode qui a été rendue possible par le succès du premier jeu, vendu à 15 millions d’exemplaires. Avec autant de copies vendues et aucun éditeur sur le dos, le studio a pu prendre son temps sans se soucier de l’argent, chose infiniment rare dans le milieu des jeux indépendants :

« Nous avons beaucoup de chance à cet égard. Je n’y pense jamais vraiment. C’est peut-être là le privilège que nous avons. »

Team Cherry a aussi conservé une équipe restreinte au lieu de s’agrandir, afin de garder sa cohésion et l’envie de chacun de travailler sur ce projet, tout en évitant de faire trainer les choses via la gestion d’un studio trop grand, qui ne se parlera qu’à grand coup d’outils de planification.

Mais venait tout de même le temps de le sortir. Lorsqu’en 2022, Microsoft annonçait que le jeu sortirait dans l’année, le studio y croyait visiblement :

« Je pense que nous sous-estimons toujours le temps et les efforts nécessaires pour réaliser nos projets. C’est aussi ce problème où nous nous amusons, nous ne nous disons pas : « Ça prend plus de temps, c’est horrible, il faut absolument dépasser cette phase ». Nous nous disons plutôt : « C’est un environnement très agréable. Continuons sur cette lancée avec de nouvelles idées. » »

Pas question de rusher le moindre détail donc. Et de toute façon, Pellen et Gibson ne vont que très peu sur les réseaux sociaux et n’ont donc pas tout à fait la pression de se dépêcher. La sortie a tout de même été décidé et le studio est aujourd’hui pleinement satisfait de l’état de son jeu. Il n’exclut pas cependant l’idée de continuer à travailler dessus via des patchs ou d’autres projets. Peut-être une DLC, pour que l’histoire recommence ?