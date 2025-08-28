Si Elden Ring Nightreign était trop facile pour vous, vous pourrez bientôt découvrir un mode plus corsé

Parce que ce n’était pas encore assez difficile comme cela

Bandai Namco et From Software annoncent aujourd’hui qu’une nouvelle mise à jour majeure est prévue pour Elden Ring Nightreign. Elle ajoutera un mode de difficulté assez relevé, nommé l’Abîme de la Nuit, qui va rendre l’aventure plus difficile qu’en temps normal.

Dans ce mode, pas question de désigner un Seigneur nocturne, tandis que les ennemis vous feront encore moins de cadeaux plus vous vous avancerez dans le système de « profondeurs ». Pour vous aider, vous trouverez de nouvelles reliques exclusives qui vous apporteront quelques bonus essentiels, mais également des malus pour contrebalancer.

Un monde conçu pour les plus acharnés d’entre vous, qui apporte, sans jeu de mot trop facile, un peu plus de profondeur à l’expérience sur la durée, et une rejouabilité encore un peu plus importante. Ce mode sera accessible via une mise à jour dès le 11 septembre prochain.

Elden Ring Nightreign est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.