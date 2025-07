Affrontez tous les dangers en tandem

Bandai Namco et FromSoftware nous préviennent aujourd’hui que la version 1.02 de leur jeu Elden Ring Nightreign sera très importante, puisqu’elle ajoutera la possibilité de lancer des parties en duo, en plus d’autres options de conforts et d’ajustement, comme un meilleur filtrage pour les reliques.

Pas besoin d’attendre un mod créé par la communauté pour profiter du jeu à donc, puisque ce patch arrivera sous peu. Le mode duo pour Elden Ring Nightreign sera disponible dès le 30 juillet via cette mise à jour gratuite, et on découvre en vidéo ce que cela va donner.

On imagine que le défi sera rééquilibré pour l’occasion, avec des boss qui auront une santé plus faible que lorsque vous combattez à trois. Un mode qui aurait gagné à être disponible au lancement, mais au moins, FromSoftware a répondu à la demande.

Elden Ring Nightreign est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.