Shutaro Ida, qui a travaillé sur Castlevania et Bloodstained, est décédé suite à un cancer

Bloodstained: The Scarlet Engagement sera son dernier jeu

La nouvelle nous provient du studio ArtPlay, et plus précisément de Koji Igarashi. Plus d’un an après l’annonce du retrait de Shutaro Ida pour se focaliser sur le combat contre sa maladie, on apprend qu’il est malheureusement décédé ce 10 février dernier, et ce à l’âge de 52 ans :

« Mardi 10 février 2026, au petit matin, notre directeur créatif, Shutaro, nous a quittés à l’âge de 52 ans après un an et demi de lutte contre le cancer. Shutaro a contribué de manière significative au développement de l’industrie du jeu vidéo grâce à ses nombreuses créations. Son décès est profondément regrettable, d’autant plus que ses projets futurs s’annonçaient prometteurs. J’exprime ma plus profonde gratitude à tous ses fans pour leur soutien indéfectible et c’est avec une profonde tristesse que je vous annonce son décès. Conformément aux souhaits de la famille, les obsèques se sont déroulées dans l’intimité familiale. Le développement de Bloodstained: The Scarlet Engagement, dirigé par Shutaro, touche à sa fin. Nous perpétuerons son héritage et mettrons tout en œuvre pour mener à bien cette œuvre, à la hauteur de sa vision et de son nom. »

Avant de travailler sur cette suite de Bloodstained, Shutaro Ida a longtemps œuvré chez Konami sur la licence Castlevania, notamment sur ceux sortis sur Nintendo DS ou Game Boy Advance, comme Dawn of Sorrow ou Portrait of Ruin. Il avait également été crédité sur Metal Gear Solid V avant qu’il parte à l’aventure avec Koji Igarashi sur Bloodstained.

Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.