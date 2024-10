Bloodstained 2 perd son réalisateur, qui s’écarte du développement pour cause de maladie

Les aléas d’une vie de mortel

Lorsque Bloodstained : Ritual of the Night s’annonce en 2015, avec une campagne de financement participatif, les fans de Castlevania sont en émoi : non seulement le titre ne se cache pas niveau influences, mais en plus c’est Shutaro Ida et Koji Igarashi, créatifs sur plusieurs opus de la franchise de Konami, qui sont à la barre. Le projet sent bon, et malgré quelques déconvenues pendant le développement, il est plutôt bien reçu à sa sortie. Il faut dire aussi qu’en dépit d’une quantité folle de Metroidvania indépendants à paraître sur Steam et parfois sur consoles, la franchise Castlevania s’est comme éclipsée des radars depuis Lords of Shadow 2. Alors en voir débarquer un véritable héritier spirituel a quelque chose d’assez enthousiasmant.

Depuis la sortie de Bloodstained premier du nom, et malgré la sortie d’un spin-off sous-titré Curse of the Moon 2 en 2020, la nouvelle franchise de Shutaro Ida et Koji Igarashi fait plus ou moins profil bas. On a bien cru à plusieurs reprises que c’était la bonne, qu’on nous annonçait la suite, mais il aura finalement fallut attendre juin 2024 pour que le projet Bloodstained 2 prenne officiellement vie. Les réjouissances auront néanmoins été de courte durée, puisque cette semaine on apprend, non sans un petit pincement au cœur, que Shutaro Ida quitte le navire pour des raisons qui demeurent parfaitement compréhensibles.

Le monsieur vient en effet de se faire diagnostiquer un cancer, qu’il souhaite combattre dès maintenant en y consacrant 100% de ses forces. Plus question de travailler sur ce projet lui tenant à cœur, donc, a fortiori dans la mesure où il affirme avoir déjà pensé toute l’histoire et l’avoir partagée avec les membres de l’équipe de développement, au même titre que ses différentes idées esthétiques. Bien sûr, on ne peut que lui souhaiter un rétablissement prompt et éclatant. Mais on ne peut s’empêcher de se demander, dans un second temps, ce qu’il va advenir de Bloodstained 2 qui, pour rappel, n’a pas de campagne de financement participatif derrière lui pour faire durer confortablement son développement.

Seul l’avenir nous dira si Shutaro Ida parviendra à vaincre la maladie, et si les équipes de ArtPlay, dont Koji Igarashi fait toujours partie intégrante, réussiront à venir à bout de ce développement qui s’annonce aussi complexe que celui du précédent volet. On leur souhaite à tout le meilleur en tout cas.