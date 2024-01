Shigeru Miyamoto ne pense pas à la retraite, mais à ce qu’il va léguer

Avec la sortie du film Super Mario Bros par Illumination et celle du jeu Super Mario Bros Wonder, l’année 2023 aura été importante pour Mario, et par extension pour son créateur Shigeru Miyamoto. Ce dernier arrive maintenant à un âge respectable qui lui permettrait en temps normal d’envisager une retraite bien méritée. Mais une nouvelle interview de cette légende du jeu vidéo (publiée chez The Guardian) vient nous montrer que Shigeru Miyamoto ne veut pas encore rendre les armes, même s’il a conscience que ses jeunes années sont loin derrière lui.