Que deviendra Nintendo lorsque Shigeru Miyamoto ne sera plus là ? L’intéressé répond

Tout comme Mario est indissociable de Nintendo, on ne peut imaginer un Nintendo sans Shigeru Miyamoto. Pourtant, le légendaire créateur n’est pas éternel et sa retraite pourrait arriver bien vite (puisque le papa de Mario a désormais 70 ans), c’est pourquoi Nintendo doit déjà planifier l’après-Miyamoto qui le fera entrer dans une nouvelle ère. Mais pour l’intéressé, Nintendo ne changera pas, qu’il soit encore là ou non.

Nintendo restera Nintendo

Le magazine NPR s’est entretenu avec Shigeru Miyamoto tout récemment et lui a demandé à quoi ressemblerait Nintendo après son départ. Pour l’artiste japonais, Nintendo restera toujours Nintendo, peu importe sa présence ou son absence :

« Vous savez, j’ai vraiment l’impression que ça ne va pas changer. Ce sera probablement pareil. Les membres de l’équipe de direction, les créateurs au sein de l’entreprise et aussi les personnes qui créent Mario, ils partagent tous cette idée commune de ce que signifie être Nintendo. Ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup d’opinions différentes qui vont et qui viennent. Tout le monde a une compréhension partagée de ce que c’est que d’être Nintendo. Et donc même quand de nouvelles idées surgissent, on se demande aussi est-ce que ce sont de nouvelles idées qui possèdent vraiment l’essence de Nintendo ou non ? »

Miyamoto précise que sa vision de Nintendo est une vision qui est largement partagée au sein des équipes, ce qui veut dire que cela n’est pas prêt de changer même lorsqu’il décidera de prendre un repos bien mérité.